الأحد 01 ديسمبر 2024
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رياضة

جهاز منتخب مصر يحضر مباراة سيراميكا ومودرن سبورت بالدوري

الجهاز الفني لمنتخب
الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، فيتو

تواجد جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، في استاد المقاولون العرب لمتابعة مباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت المقامة حاليا ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدورى المصرى الممتاز.

ويحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على حضور جميع مباريات الدورى المصرى لمراقبة ومتابعة جميع اللاعبين عن قرب لاختيار الأفضل والأجهز لتمثيل منتخب مصر خاصة وأن جهاز المنتخب يؤكد دائما أن باب المنتخب مفتوح للجميع.

تراجع تصنيف منتخب مصر

 كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن تصنيف المنتخبات الوطنية عن شهر نوفمبر الحالي، والذي شهد تراجع منتخب مصر.

منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

تراجع منتخب مصر في تصنيف الفيفا 

وتراجع ترتيب الفراعنة 3 مراكز في تصنيف الفيفا اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر الحالي ليحتل المركز 33.

عقب تعادل منتخب مصر  في مباراتين متتاليتين أمام كاب فيردي وبتسوانا احتل المنتخب المركز الـ 33 في تصنيف الفيفا بعد أن احتل المركز 30 في آخر تصنيف. 

وأسدل الستار على تصفيات أمم أفريقيا 2025 في المجموعات الـ 12 بعد انتهاء الجولة السادسة والأخيرة.

واختتمت مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2025  والتي شهدت اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة للكان.

 

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