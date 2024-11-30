السيسي: مستعدون لتقديم كل الدعم للجابون خلال المرحلة الانتقالية

رحب الرئيس السيسى خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم، بالرئيس الجابونى والوفد المرافق له كما هنأه على الدور الكبير لحماية بلده ونجاح الاستحقاق فى الاستفتاء على الدستور.

وثمن الرئيس السيسى العلاقات التاريخية بين البلدين مؤكدًا وقوف مصر مع الجابون الشقيق واستعدادها لتقديم كل الدعم خلال المرحلة الانتقالية.

وأشار الرئيس السيسى على اتفاق البلدين على زيادة حجم التبادل التجاري وتنفيذ مشروعات البنية التحتية فى الجابون.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي ورئيس الجابون بقصر الاتحادية

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بريس أوليجي أنجيما رئيس الجابون بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية.

وأجريت للرئيس الجابوني مراسم استقبال رسمية حيث عزفت الموسيقى السلامين الجمهوريين لمصر والجابون كما صافح الرئيسان حرس الشرف.

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