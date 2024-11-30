رئيس الجابون يستقبل وفد المقاولون العرب

استقبل الرئيس بريس كلوتير أوليجى نجيما، رئيس دولة الجابون، وفد شركة المقاولون العرب، وذلك بحضور وزير الأشغال العامة، ووزير الاقتصاد، وسفير الجابون بالقاهرة، ورأس وفد شركة المقاولون العرب المهندسة هبه أبو العلا عضو مجلس الإدارة، وبحضور المهندسة أمانى خضير رئيس قطاع متابعة مشروعات أفريقيا، والمهندس علاء عامر العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الغينية، والمهندسة لبنى شتلة مدير إدارة تنمية الأعمال والدراسات الاستراتيجية.

وخلال اللقاء أعرب الرئيس الجابونى عن ثقته الكبيرة فى شركة المقاولون العرب، وما تتمتع به من سمعة طيبة فى دول القارة الإفريقية نتيجة انتشارها الكبير وتنوع مشروعاتها خاصة فى مجال مشروعات البنية الأساسية، ودعا الرئيس الجابونى إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الأشغال العامة الجابونية، وشركة المقاولون العرب، تقوم الشركة بمقتضاها بدراسة تنفيذ مشروعات طرق وبنية أساسية.

كذلك طالب الرئيس الجابونى بضرورة نقل الخبرات الكبيرة التى تمتلكها إلى الجانب الجابونى، خاصة فى ظل ما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة من نهضة عمرانية شاملة أصبحت حديث العالم، ومنها مشروعات العاصمة الإدارية الكبيرة والمتنوعة، وأشار إلى ضرورة تواجد فرع للشركة فى بلاده للشروع فى تنفيذ المشروعات.

وقد رحب وفد الشركة بدعوة الرئيس الجابونى وأشارت المهندسة هبة أبو العلا إلى أن المهندس أحمد العصار رئيس مجلس الإدارة، قد أكد على استعداد الشركة للتواجد بدولة الجابون، والتى تمثل أحد الأسواق الهامة، وتسعى الشركة دائما إلى نقل الخبرات إلى الأشقاء بدول القارة.

استكمال رفع كفاءة منظومة الطرق والتطوير بـ 3 مدن

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ استكمال تنفيذ أعمال رفع كفاءة منظومة الطرق والتطوير بعدة مناطق بمدن 15 مايو، والشروق، وبني سويف الجديدة، ومدن أخرى، وذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لرفع كفاءة البنية التحتية، وتطوير الخدمات.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على سرعة استكمال الأعمال المتبقية بالمشروعات وفق البرامج الزمنية، مع ضرورة استخدام أفضل الخامات لضمان تحقيق أعلى درجات الجودة، بشكل يليق بأهمية المشروعات والمستهدف منها، لتكون إضافة لمنظومة التطوير بالمدن الجديدة.

تطوير البنية التحتية للمدينة

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥مايو، أنه تم تنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية لمنطقة الـ٥٠ فدانًا لعمارات الإسكان الاجتماعي، وذلك في إطار جهود رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية للمدينة.

واطَّلع "سعد" خلال جولة له بالموقع، على مدى تقدم الأعمال وضمان تنفيذها وفق الجدول الزمني المحدد لها، مؤكدًا أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ بما يضمن تحقيق الراحة والسلامة لسكان المدينة.

وأوضح رئيس الجهاز أن المشروع يهدف إلى تحسين وتحديث البنية التحتية للطرق بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية وتوفير بيئة آمنة للسكان.

استكمال أعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية بالمحور الشرقي الجديد

وفي السياق ذاته، أضاف المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه جارٍ استكمال أعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية بالمحور الشرقى الجديد، وذلك فى ضوء أعمال رفع كفاءة الطريق الجارية بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن خطة العمل الحالية والنهائية تستهدف القطاع الجنوبي، الذى يبدأ من مدخل مفارق الشباب حتى مدخل المدينة رقم 3 الواقع على طريق القاهرة/السويس، وذلك للأجزاء المتهالكة على طول الطريق بموقع العمل.

ووجه رئيس الجهاز بسرعة إنهاء الأعمال على الوجه الأمثل مع توجيه حملات نظافة ورفع مخلفات من منطقة الجزيرة الوسطى والأرصفة بهدف التيسير على السكان ورواد الطريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.