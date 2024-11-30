السبت 30 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

اليوم، غلق باب الحجز لشقق عواصم المحافظات

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

يغلق صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء اليوم السبت، باب حجز شقق عواصم المحافظات “داره”.

 وطرح الصندوق مرحلة جديدة من شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات بنظام التمويل العقاري بالتعاون مع بنوك الأهلي المصري وبنك التعمير والإسكان وبنك مصر وبنك القاهرة.

ويضم الطرح المناطق والأماكن التالية:

مدينة نصر

حي الواحة مدينة نصر.

المشروع على مساحة 40 فدانا مساحة ويضم 54 عمارة أرضي و11 متكرر مواعيد التسليم خلال سنة.

كامل التشطيب متوسط مساحة الشقة 182 مترًا مربعًا.

شقق المعصرة

المشروع على مساحة 10 أفدنة ويضم 9 عمارات والعمارة تتكون من أرضي و9 متكرر ومواعيد التسليم خلال سنة ومتوسط مساحة الشقة 113 مترا والشقق كاملة التشطيب.

الحريري الشرقية

مساحة المشروع 21 فدانا ويضم 40 عمارة والعمارة تتكون من أرضي و8 متكرر والتسليم خلال عام متوسط مساحة الشقة 136 مترا والدور يتكون من 4 شقق.

كفر الشيخ 2

مساحة المشروع 30 فدانا ويضم 33 عمارة تتكون من أرضي و11 متكرر والتسليم خلال سنة والشقة مساحة 113 مترا والدور يضم 8 شقق.

كفر الشيخ 3

المشروع على مساحة 108 أفدنة ويضم 109 عمارات والعمارة تضم ارضي و11 دور متكرر والتسليم خلال سنة ومساحة الشقة 113 متر كاملة التشطيب والدور يتكون من 8 شقق

الفيوم

المشروع على مساحة 14 فدانا ويضم 14 عمارة من ارضي و9 ادوار متكررة والتسليم خلال سنة

والشقة مساحة 113 متر كاملة التشطيب والشقة تتكون من 8 شقة.

المنيا

مساحة المشروع 40 فدانا ويضم 78 عمارة تتكون من ارضي و5 متكرر والتسليم خلال سنة.

الشقق كاملة التشطيب سوبر لوكس ومساحة الشقة 135 مترًا والدور يضم 4 شقق.

تقسيم السلام قنا

المشروع على مساحة 67 فدانًا يضم 99 عمارة أرضي و8 متكرر التسليم خلال سنة بمساحة 113 مترًا مربعًا والدور من 8 شقق.

المنوفية – أرض الراهب

مساحة المشروع 15 فدانًا يضم 19 عمارة أرضي و10 متكرر مساحة الشقة 113 مترًا كاملة التشطيب والدور على 8 شقق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السوق العقاري القاهرة الجديدة مدينة القاهرة الجديدة التمويل العقاري التعمير والاسكان تطوير عواصم المحافظات حجز شقق عواصم المحافظات شقق عواصم المحافظات صندوق التنمية الحضرية

الأكثر قراءة

من الذهب وحفيده صاحب العرض، تفاصيل بيع ساعة عبد الناصر في مزاد أمريكي (فيديو)

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع مفاجئ في أسعار جميع أنواع زجاجات الزيت بالأسواق

الجيش الأمريكي يعلن وصول الجنرال جيفرز إلى لبنان لتولي رئاسة لجنة مراقبة وقف إطلاق النار

إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

يلا نعمل سيئة جارية، زلة لسان لـ شيرين بحفل الكويت تضعها في موقف محرج

أرقام محمد صلاح قبل قمة ليفربول ومانشستر سيتي، وماذا يحتاج لدخول التاريخ

خلي الشعب ياكل، انخفاض كبير في أسعار 5 أنواع من الجبن بالأسواق

الجيش السوري يغلق جميع الطرق المؤدية إلى حلب ودعم عسكري روسي عاجل خلال ساعات

منوعات

المزيد

من الذهب وحفيده صاحب العرض، تفاصيل بيع ساعة عبد الناصر في مزاد أمريكي (فيديو)

والد إيلون ماسك يدعو إلى إنجاب على طريقة "الخيول"

بـ 6.2 مليون دولار، مالك موزة الحائط يفي بوعده ويأكلها

باقة ورد تتسبب بمقتل أم لستة أطفال في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، التين يسجل 30 جنيهًا في سوق العبور

الطماطم تبدأ من 3.5 جنيه، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الأزمة الأخيرة.. ماذا قدم إمام عاشور للأهلي منذ انضمامه؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية