الدوري الإنجليزي، برينتفورد يتقدم على ليستر سيتي 3-1 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تقدم فريق برينتفورد على نظيره ليسترسيتي بنتيجة 3-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "جريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

افتتح ليستر سيتي التسجيل عن طريق فاكوندو بونانوتي في الدقيقة 20، فيما تعادل يوان ويسا لـ برينتفورد في الدقيقة 24، وسجل كيفن شايد هدفين في الدقائق 28 و+45.

تشكيل برينتفورد أمام ليستر سيتي

تشكيل ليستر سيتي أمام برينتفورد

مباراة برايتون وساوثهامبتون

وفي نفس الجولة تعادل فريق برايتون مع نظيره ساوثهامبتون بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم فريق برايتون عن طريق لاعبه ميتوما في الدقيقة 29 من الشوط الأول من المباراة، فيما تعادل لفريق ساوثهامبتون اللاعب فلين داوزن في الدقيقة 59.

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