الأحد 01 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

مخاطر حقنة البرد، كيف يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة؟

مخاطر حقنة البرد،
مخاطر حقنة البرد، فيتو

حذر الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، من تناول المضادات الحيوية وحقن البرد دون استشارة الطبيب، موضحًا أن هناك أكثر من 150 و200 نوع من الأنفلونزا ونزلات البرد التي تعد من الفيروسات، والمضاد الحيوي يعمل على علاج البكتيريا.

 

زيادة البكتيريا الضارة بالجسم

وأضاف «المر» خلال لقائه المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن حقنة البرد التي يتناولها الأشخاص دون استشارة الطبيب تتكون من مواد فعالة مثل المضادات الحيوية، تعمل على زيادة البكتيريا الضارة بالجسم وليس القضاء عليها.

 

كثرة تناول المضادات الحيوية 

وتابع: «كثرة تناول الإنسان للمضادات الحيوية تعمل على اعتياد البكتيريا الموجودة بجسم الإنسان على المضاد الحيوي، وبالتالي عند إصابة الإنسان بتعب شديد، فإن المضاد الحيوي لم يعد يؤثر بالجسم».

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الحذر من تناول المسكنات

ونوه بأنه يجب الحذر من تناول المسكنات بكثرة لاسيما عند نزلات البرد، مواصلًا: «عند الإصابة بالإنفلونزا أو بالبرد يبدأ عمل الجهاز المناعي، ومن هنا تبدأ الحرب بين الفيروس والجهاز المناعي والتي تتسبب في سخونة الجسم، وعند تناول حقنة البرد فالجهاز المناعي يحارب الغزو الفيروسي، وبالتالي يقلل من وجود البكتيريا النافعة وضعف المناعة بالجسم».

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