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أخبار مصر

مستشار الرئيس للصحة يحذر من حقنة هتلر ويكشف حقيقة تحول البرد إلى وباء

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين، فيتو
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: أدوار البرد الحالية عادية وطبيعية ولا يوجد رصد لأي وباء، أدوار البرد تختلف ما بين بسيطة ومتوسطة وحادة من شخص إلى آخر.

 

الأكثر عرضة بالإصابة بالإنفلونزا

وأضاف خلال حديثه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: أن عدد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كثيرة جدًّا وأشهرها الإنفلونزا، والأطفال أكثر شريحة معرضة لتكرار الإصابة بالإنفلونزا.

مصل الإنفلونزا 

ولفت إلى أنه يجب استشارة الطبيب قبل الحصول على أمصال الإنفلونزا لأنها مختلفة والأفضل أن المصل يكتبه الطبيب.

وأوضح: من الأفضل أن المصل يؤخذ باستشارة الطبيب لأنه ليس كل الحالات تحتاج إلى المصل، مشيرًا إلى أن مصل الإنفلونزا آمن ولكنه لا يعطي مناعة كاملة ويعمل بعد 15 يومًا.
 

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خطورة حقنة هتلر 

وأكد “تاج الدين” أن حقنة هتلر خليط من أدوية في منتهى الخطورة ولها آثار جانبية كبيرة، ولا ينصح لأي مريض أن يلجأ إليها.

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مستشار الرئيس للصحة محمد عوض تاج الدين البرد مصل الانفلونزا حقنة هتلر

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