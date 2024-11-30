إزالة منزل قديم في المحلة الكبرى بناءً على قرار هندسي

قامت الأجهزة المختصة في مدينة المحلة الكبرى بـ محافظة الغربية بإزالة منزل قديم مكون من ثلاثة طوابق في منطقة شارع النموري، تقاطع شارع سكة قطور، بناءً على قرار هندسي رقم 111 لسنة 2022.

حرص الأجهزة المحلية على إزالة العقارات الآيلة للسقوط

وتواجدت الجهات الأمنية المختصة بـ محافظة الغربية خلال عملية الإزالة لضمان تنفيذ القرار دون أي مخالفات أو تداعيات سلبية وجاءت هذه الخطوة في إطار حرص الأجهزة المحلية على إزالة العقارات الآيلة للسقوط، التي تشكل خطرًا داهمًا على حياة المواطنين.

أهمية المتابعة المستمرة لحالة العقارات القديمة

وفي هذا السياق، أكد المحاسب أحمد المغاوري، رئيس حي ثان المحلة الكبرى، أهمية المتابعة المستمرة لحالة العقارات القديمة والتي قد تشكل تهديدًا حقيقيًا لسكانها والمارة.

اتخاذ كل التدابير اللازمة للتعامل مع المباني

وأشار رئيس الحي إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار اهتمام محافظة الغربية بصحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كل التدابير اللازمة للتعامل مع المباني التي لا تستوفي معايير الأمان.

استمرار العمل في تنفيذ قرارات الإزالة للمباني غير الآمنة

ووجه المغاوري الشكر لجميع الجهات الأمنية والفنية التي شاركت في عملية الإزالة، مؤكدًا على استمرار العمل في تنفيذ قرارات الإزالة للمباني غير الآمنة في جميع أنحاء الحي حفاظًا على الأرواح والممتلكات.



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