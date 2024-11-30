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أخبار مصر

مدبولي: استثمارات ضخمة لدعم قطاعات الصناعة والسياحة لزيادة إيرادات العملة الأجنبية

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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تصريحات رئيس الوزراء اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تواصل ضخ استثمارات ضخمة لدعم قطاعات الصناعة والسياحة، باعتبارها من المحاور الأساسية لزيادة إيرادات العملة الأجنبية وتقليص الفجوة بين الموارد والاحتياجات.

 

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء عقب جولته التفقدية لعدد من المنشآت الصحية في محافظتي الجيزة والقاهرة.

وأشار مدبولي إلى أن قطاع السياحة يشهد تطورًا ملحوظًا، على الرغم من التحديات التي تواجه المنطقة، مع تحقيق نمو مستدام ومستهدفات واضحة لمضاعفة أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة. 

 

وأضاف أن الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية السياحية وتطوير المقاصد السياحية تساهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

وفيما يخص قطاع الصناعة، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع التصنيع المحلي لزيادة الصادرات المصرية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية دعم تحويلات المصريين العاملين في الخارج، موضحًا أن تطبيق سياسة سعر الصرف المرن يعزز الثقة في الاقتصاد ويدفع المصريين لتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، ما يؤدي إلى تراجع السوق السوداء وزيادة موارد العملة الصعبة.

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تعمل بخطى ثابتة على تنفيذ استراتيجية شاملة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق استدامة الموارد بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق النمو.

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