خبراء: دعم ابتكارات التكنولوجيا العميقة ضرورة لمواجهة مشكلات المجتمع

أكد خبراء تكنولوجيا المعلومات على الدور الهام للدعم الحكومي والشراكات الاستراتيجية في تعزيز الشركات الناشئة التكنولوجيا المتقدمة العميقة Deep tech، مشيرين إلى أن النظام الاقتصادي يحتاج لدعم ابتكارات التكنولوجيا العميقة لمواجهة مشكلات المجتمع وعلى ضرورة إيجاد آليات لتطوير افكار الشركات الناشئة وتحويلها إلى مشاريع مستدامة.

دعم النظام الاقتصادي ضرورة

أكد مصطفى سمير، أستاذ مشارك ومدير وادي العلوم والتكنولوجيا ومدير مركز التنمية المستدامة في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أن النظام الاقتصادي شهد تغييرات كبيرة تتطلب التركيز على المشكلات التي تواجه المجتمع.

وأوضح أن الحوار بين الأفكار والمستثمرين يجب أن يتضمن اهتمامًا حقيقيًّا بالجانب الاجتماعي وتأثير المشاريع على المجتمع المحلي.

وفي إطار نصائحه للمستثمرين والشركات الناشئة، شدد على أهمية معرفة استراتيجية الدولة والأهداف التي تعمل عليها، مشيرًا إلى ضرورة التحضير الجيد لدخول مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مؤكدًا أهمية وجود نظام اقتصادي قوي وطاقم عمل مؤهل لضمان سرعة تنفيذ الأفكار القابلة للتطبيق.

مرحلة حيوية في النمو الاقتصادي

أكد د. فريد جارحي، أستاذ المحاسبة ووكيل كلية التجارة في جامعة عين شمس، أن الشركات الناشئة تمثل مرحلة حيوية في النمو الاقتصادي، حيث يمكن أن تتحول إلى شركات كبيرة، موضحًا أن الجامعة تركز على مناقشة التحديات التي تواجه هذه الشركات، مشيرًا إلى أن نسبة الشركات الناشئة تشكل من 45% إلى 60% من الاقتصاد في معظم الدول.

كشف عن تأسيس حاضنتين للأعمال في جامعة عين شمس، واحدة تركز على التكنولوجيا والأخرى على الاستشارات، موضحا أن المناهج الدراسية بدأت تتكيف مع احتياجات الصناعة، حيث تم إدخال مادة أو قسم خاص لريادة الأعمال، مما يمكن الطلاب من تطوير أفكار تتناسب مع متطلبات السوق المصري.

قال إبراهيم بن عبد الكريم التركي، المدير التنفيذي للتنمية المتكاملة للتعليم والتدريب بالسعودية أن الحركة الاقتصادية في السعودية تشهد تطورًا كبيرًا، مما يبرز الحاجة الملحة للاستثمارات الناشئة موضحًا أن الحكومة السعودية تولي اهتمامًا واسعًا لهذا القطاع، خاصة في إطار رؤية 2030 مقدمًا بعض النصائح للمهتمين بالاستثمار، مشددًا على ضرورة إجراء دراسة شاملة في الجوانب المالية والتقنية والتسويقية.

أكدت مها مندور على أهمية دور الحكومة في سد فجوة التمويل التي تواجه الشركات الناشئة. وأكدت على أن الأفكار الاستثمارية تحتاج إلى دعم منذ بداياتها، مما يعزز قدرة الشركات على النمو والازدهار.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة النقاشية المقامة على هامش منتدى "Startup Sync" الذي تنظمه إضافة فينشر كابيتال، مشيرين إلى أهمية دور رواد الأعمال وشباب المستثمرين في تعزيز الاستثمارات الناشئة وبناء الاقتصادات الابداعية في تحقيق رؤية 2030 عبر عدة محاور، موضحين ضرورة تعزيز الروابط بين الصناعة والشباب لتحقيق التنمية المستدامة.

ويناقش الحدث أحدث الاتجاهات في مجال الاستثمار ودعم الشركات الناشئة، كما يعد منصة لتبادل الأفكار وبناء علاقات استراتيجية تُسهم في تعزيز التعاون بين الأطراف المختلفة حيث تم إطلاق تطبيق باسم المنتدى Startup Sync بهدف خلق قناة تواصل بين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مصر، وهو ما يقضي على الكثير من التحديات والمعوقات التى كانت تواجه رواد الأعمال في التواصل مع صناديق الاستثمار للحصول على التمويل اللازم لمشروعاتهم ويعد بمثابة صياغة جديدة لمشهد ريادة الأعمال في مصر والمنطقة.

نظام بيئي متكامل

كما يشكل مجموعة أدوات مبتكرة ونوعية لبناء نظام بيئي متكامل يمهد الطريق أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتحقيق الابتكار والنمو المستدام في مجال التكنولوجيا المتقدمة، من خلال تدشين شراكات استراتيجية، حيث يوفر قناة اتصال حيوية مع الجامعات ومراكز البحوث لدعم الملكية الفكرية والمواهب اللازمة لتقوية أواصر الابتكار.

أكد نجاء العتيبي توفير بيئة ملائمة لتنمية المهارات وتعزيز الابتكار، مما يسهم في تحقيق مستقبل مشرق للشباب العربي مع الالتزام بدعم الشباب وتمكينهم من تحقيق أهدافهم، وذلك عبر برامج تدريبية وورش عمل تهدف إلى تطوير مهاراتهم وتمكينهم من دخول سوق العمل بكفاءة.

وأشار عصام إلى أن هذه الشركات الناشئة تمثل عصبًا أساسيًّا للاقتصاد المصري، موضحًا أن المستقبل سيكون بين أيدي هذه الشركات التي تساهم في دفع عجلة التنمية والابتكار.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن الفترة الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا وزيادة في عدد الشركات الناشئة في كل من مصر والسعودية؛ مما يعكس الاهتمام المتزايد بريادة الأعمال في المنطقة.

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