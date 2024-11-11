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اقتصاد

ترحيب واسع من مجتمع الشركات الناشئة بتشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

رحب مجتمع الشركات الناشئة، بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.

تشكيل مجموعة وزارية متخصصة لريادة الأعمال

وأكد المستثمرون وممثلو قطاع الشركات الناشئة، أن تشكيل مجموعة وزارية متخصصة لريادة الأعمال يعد خطوة كبيرة ومؤشر إيجابي لاتجاه الحكومة المصرية الهادف لتمكين الشركات الناشئة، موضحين أن تلك المجموعة كانت مطلبًا لكثير من المعنيين بقطاع الشركات الناشئة من أجل التنسيق بين كافة الجهات الحكومية فيما يتعلق بالمبادرات التي تُطلقها الدولة لرواد الأعمال، كما يعمل على بلورة المجهودات في شكل مختلف ينعكس إيجابًا على النهوض بهذا القطاع.

جدير بالذكر الحكومة حرصت على تأسيس مجموعات وزارية متخصصة ببعض الملفات التي تُشكل أولوية قصوى ضمن برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024-2027، ومن بينها المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2878 لسنة 2024، بتأسيسها، ويستعرض التقرير التالي كافة المعلومات المتعلقة بالمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

نص قرار رئيس الوزراء، على أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ترأس المجموعة، بعضوية كل من: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلين عن وزارة الصناعة والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.

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مصطفي مدبولي المجموعة الوزارية لريادة الأعمال رئيس الوزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية

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