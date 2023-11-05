الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار إكسسوارات الأبواب والحمامات وأغلى طقم كالون بـ 2375 جنيهًا (فيديو وصور)

إكسسوارات الأبواب
إكسسوارات الأبواب والحمامات، فيتو

تجولت عدسة كاميرا «فيتو» داخل معرض السيراميك والرخام والأدوات الصحية المقام في أرض المعارض، حيث شهد المعرض إقبالًا كبيرًا وملحوظًا من الزوار، حيث ضم المعرض العديد من الأقسام والتخصصات المختلفة.

أسعار إكسسوارات الأبواب وكماليات الحمامات وأفضل الأنواع والأكثر طلبَا بالشراء

«فيتو» تستعرض أسعار إكسسوارات الأبواب وكماليات الحمامات وأفضل الأنواع، وأكثر الأنواع إقبالًا بالشراء  في السطور التالية: 

إكسسوارات الأبواب والحمامات عرضت بتخفيضات تصل لـ 35% داخل المعرض

تقول ندين زياد مديرة بإحدى الشركات المشاركة في فعاليات المعرض: إن إكسسوارات الأبواب والحمامات عرضت بتخفيضات تصل لـ 35% داخل المعرض الذي شمل تخصصات عدة.

إكسسوارات الأبواب وكماليات الحمامات تباع إما بالقطعة حسب رغبة العميل أو طقم مجمع

وأشارت إلى أن إكسسوارات الأبواب وكماليات الحمامات تباع إما بالقطعة حسب رغبة العميل أو طقم مجمع، ومع التطور التكنولوجي في صناعة الإكسسوارات يوجد العديد من الأشكال والألوان التي يختار بينها العميل وفقًا لذوقه أو ما يلائم ديكور منزله.

الأسود والذهبي أكثر الألوان في الأوكر طلبًا من العملاء 

وأوضحت أن أكثر الألوان المطلوبة من العملاء فيما يخ  مقابض الأبواب «الأوكر والكوالين» هما اللونين الأسود والذهبي، وتختلف الأطقم حسب عدد القطع إذ يوجد أطقم تحتوي على 4 قطع وأخرى 6 وحتى 7 قطع.

أسعار إكسسوارات الأبواب وكماليات الحمامات تبدأ من 15 جنيهًا

وعن أسعار إكسسوارات الأبواب وكماليات الحمامات، توضح أنها تبدأ من 15 جنيهًا، إذ يوجد شماعات تعلق على الأبواب أو على حوائط الحمامات وأسعارها تبدأ من 15 جنيها.

أسعار الأطقم تعد أرخص من الشراء بالقطعة والطقم الكامل بـ 2375 جنيهًا

وأضافت أن أسعار الأطقم تعد أرخص من الشراء بالقطعة، إذ يقدم أصحاب المحلات والشركات خصومات على الأطقم مثل أطقم المقابض «الأوكر» وكوالين الأبواب، وعن أسعار أطقم الأوكر هناك طقم بسعر 1900 جنيه، وطقم بسعر 1340 جنيهًا، أما سعر طقم كامل يحتوي على كل ما يحتاجه الباب فيبلغ نحو 2375 جنيهًا.

أسعار المقابض أو الأوكر بالقطعة

وعن أسعار المقابض أو الأوكر بالقطعة، فأوضحت أن هناك أشكال كثيرة من الأوكر، فضلًا عن اختلاف الجودة وفقًا للخامات، وهناك مستورد في السوق المحلي منها المقابض والأوكر الصيني والتركي والإيطالي، وتتراوح أسعار المقابض من 145 جنيهًا إلى 1000 جنيه، والتركي يعد الأفضل لأن عليه ضمان 5 سنوات ومناسب لجميع الأبواب، إلى جانب مقابض الدواليب التي تختلف أشكالها، فهناك مقبض دولاب على شكل رسوم كروتونية ملائمة لغرف الأطفال، فضلًا عن مقابض الدواليب العادية بمختلف الألوان.

 أشكال كثيرة مبتكرة من الأوكر لأبواب المنازل سواء من الداخل أو الخارج

وتابعت أن هناك مقابض وإكسسوارات خاصة بالمنازل العصرية «المودرن هاوس» إذ يوجد أشكال كثيرة مبتكرة من الأوكر لأبواب المنازل سواء من الداخل أو الخارج، فهناك أوكر تتراوح أسعارها من 180 جنيهًا إلى 900 جنيه، وأنواع أخرى  من 70 إلى 280 جنيهًا.

Advertisements

وأضافت أن هناك العديد من إكسسوارات الحمام مثل الركنيات والشماعات وغيرها، وتباع أشكال كثيرة من أوجه مفاتيح الكهرباء المعدن وتبدأ من  سعر 8 جنيهات.

txt

أسعار السيراميك اليوم السبت 4-11-2023 في الأسواق

txt

نصائح هامة للعروسة عند شراء الأدوات البلاستيك في الجهاز، 2000 جنيه أقل ميزانية للرفائع، وهذه أسعار المنتجات

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأدوات الصحية التطور التكنولوجي التخصصات المختلفة ارض المعارض فعاليات المعرض سوق المحلي أسعار إكسسوارات الأبواب وكماليات الحمامات سعر الكالون سعر الأوكرا

مواد متعلقة

تفسير رؤية البقرة في المنام وعلاقتها بالخير الكثير والرزق الوفير

البورصة المصرية أثناء آخر أسبوع في يوليو.. 8.6 مليار جنيه قيمة التداول على 2,886 مليون ورقة.. وتوقعات الخبراء في أغسطس

حكم بيع القمح في السوق السوداء لاستخدامه بدلا من العلف الحيواني

السيسي يشارك فى القمة الأفريقية الروسية الثانية.. قمة مصرية روسية وجلستان عامتان وإعلان ختامي وفعاليات اقتصادية وتجارية وثقافية الأبرز

امتيازات جديدة وعقوبات رادعة، النص الكامل لتعديل قانون المسنين  

من القاهرة، رسائل قادة دول جوار السودان لوقف نزيف الدم وإنهاء الصراع

قطارات النوم، الكنز الدولاري لزيادة إيرادات السكة الحديد

صفاء أبو السعود: الأمل في حياتي هما بناتي وفيه مزيكا ممكن تخليك تبكي

الأكثر قراءة

على مسئولية شوبير، إقالة أوسوريو من تدريب الزمالك وهذا البديل

أول رد فعل من بيومي فؤاد بعد تعرضه لهجوم حاد بسبب محمد سلام

تعليق قوي من طارق الشناوي علي أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام (فيديو)

انتهاء اجتماع مجلس إدارة الزمالك، وبيان رسمي لعرض القرارات

كاملة أبو ذكري لـ بيومي فؤاد: الإحساس نعمة

لوتون تاون يتعادل أمام ليفربول 1-1 في البريميرليج (صور)

محمد سلام يعتذر لأمير كرارة: حقك عليا يا باشا مصر

عمرو أديب عن المجزرة الجديدة في غزة: يجب أن يتدخل الجميع الآن

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 6-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

نصائح جهاز حماية المستهلك عند الشراء خلال تخفيضات الجمعة البيضاء

محمود حافظ يضع علم إسرائيل أسفل حذائه

بعد الكشف عنه، كل ما تريد معرفته عن القطار الكهربائى الإقليمى الذكى «ديزيرو» (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 5-11-2023 في السوق المحلي

سعر النحاس في السوق مساء اليوم الأحد 5-11-2023

ارتفاع أسعار السكر اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023

المزيد

انفوجراف

أشعل السوشيال ميديا بسبب موقف محمد سلام وأتلف لوحة تاريخية.. مواقف صادمة لـ بيومي فؤاد (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكبدة في المنام وعلاقتها بالمشاكل والمصاعب والأحزان

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بنهاية الأحزان

حكم الإسراع في الصلاة والضابط الذي يؤثر في صحتها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية