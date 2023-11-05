أسعار إكسسوارات الأبواب والحمامات وأغلى طقم كالون بـ 2375 جنيهًا (فيديو وصور)

تجولت عدسة كاميرا «فيتو» داخل معرض السيراميك والرخام والأدوات الصحية المقام في أرض المعارض، حيث شهد المعرض إقبالًا كبيرًا وملحوظًا من الزوار، حيث ضم المعرض العديد من الأقسام والتخصصات المختلفة.

أسعار إكسسوارات الأبواب وكماليات الحمامات وأفضل الأنواع والأكثر طلبَا بالشراء

«فيتو» تستعرض أسعار إكسسوارات الأبواب وكماليات الحمامات وأفضل الأنواع، وأكثر الأنواع إقبالًا بالشراء في السطور التالية:

إكسسوارات الأبواب والحمامات عرضت بتخفيضات تصل لـ 35% داخل المعرض

تقول ندين زياد مديرة بإحدى الشركات المشاركة في فعاليات المعرض: إن إكسسوارات الأبواب والحمامات عرضت بتخفيضات تصل لـ 35% داخل المعرض الذي شمل تخصصات عدة.

إكسسوارات الأبواب وكماليات الحمامات تباع إما بالقطعة حسب رغبة العميل أو طقم مجمع

وأشارت إلى أن إكسسوارات الأبواب وكماليات الحمامات تباع إما بالقطعة حسب رغبة العميل أو طقم مجمع، ومع التطور التكنولوجي في صناعة الإكسسوارات يوجد العديد من الأشكال والألوان التي يختار بينها العميل وفقًا لذوقه أو ما يلائم ديكور منزله.

الأسود والذهبي أكثر الألوان في الأوكر طلبًا من العملاء

وأوضحت أن أكثر الألوان المطلوبة من العملاء فيما يخ مقابض الأبواب «الأوكر والكوالين» هما اللونين الأسود والذهبي، وتختلف الأطقم حسب عدد القطع إذ يوجد أطقم تحتوي على 4 قطع وأخرى 6 وحتى 7 قطع.

أسعار إكسسوارات الأبواب وكماليات الحمامات تبدأ من 15 جنيهًا

وعن أسعار إكسسوارات الأبواب وكماليات الحمامات، توضح أنها تبدأ من 15 جنيهًا، إذ يوجد شماعات تعلق على الأبواب أو على حوائط الحمامات وأسعارها تبدأ من 15 جنيها.

أسعار الأطقم تعد أرخص من الشراء بالقطعة والطقم الكامل بـ 2375 جنيهًا

وأضافت أن أسعار الأطقم تعد أرخص من الشراء بالقطعة، إذ يقدم أصحاب المحلات والشركات خصومات على الأطقم مثل أطقم المقابض «الأوكر» وكوالين الأبواب، وعن أسعار أطقم الأوكر هناك طقم بسعر 1900 جنيه، وطقم بسعر 1340 جنيهًا، أما سعر طقم كامل يحتوي على كل ما يحتاجه الباب فيبلغ نحو 2375 جنيهًا.

أسعار المقابض أو الأوكر بالقطعة

وعن أسعار المقابض أو الأوكر بالقطعة، فأوضحت أن هناك أشكال كثيرة من الأوكر، فضلًا عن اختلاف الجودة وفقًا للخامات، وهناك مستورد في السوق المحلي منها المقابض والأوكر الصيني والتركي والإيطالي، وتتراوح أسعار المقابض من 145 جنيهًا إلى 1000 جنيه، والتركي يعد الأفضل لأن عليه ضمان 5 سنوات ومناسب لجميع الأبواب، إلى جانب مقابض الدواليب التي تختلف أشكالها، فهناك مقبض دولاب على شكل رسوم كروتونية ملائمة لغرف الأطفال، فضلًا عن مقابض الدواليب العادية بمختلف الألوان.

أشكال كثيرة مبتكرة من الأوكر لأبواب المنازل سواء من الداخل أو الخارج

وتابعت أن هناك مقابض وإكسسوارات خاصة بالمنازل العصرية «المودرن هاوس» إذ يوجد أشكال كثيرة مبتكرة من الأوكر لأبواب المنازل سواء من الداخل أو الخارج، فهناك أوكر تتراوح أسعارها من 180 جنيهًا إلى 900 جنيه، وأنواع أخرى من 70 إلى 280 جنيهًا.

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وأضافت أن هناك العديد من إكسسوارات الحمام مثل الركنيات والشماعات وغيرها، وتباع أشكال كثيرة من أوجه مفاتيح الكهرباء المعدن وتبدأ من سعر 8 جنيهات.