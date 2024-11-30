أسباب زغللة العين، اتخذ هذا الإجراء فورا

عندما لا يستطيع الشخص رؤية الأشياء بوضوح (زغللة العين)، فهذا يعني أن الشخص يعاني من عدم وضوح الرؤية، ويؤدي التحديق إلى تركيز الأشياء عادةً، ولكن قد يتفاقم عدم وضوح الرؤية بمرور الوقت، وقد تتسبب بعض الحالات في ظهور عدم وضوح الرؤية فجأة.

عدم وضوح الرؤية هو أكثر الأعراض شيوعًا المتعلقة بالرؤية والتي يبلغ عنها الأشخاص لمقدمي الرعاية الصحية، وفقًا لموقع “Cleveland clinic” الطبي.

زغللة العين هي أحد الأعراض الشائعة مع العديد من الأسباب المحتملة، بما في ذلك الأسباب الشائعة جدًا مثل الأخطاء الانكسارية وجفاف العين، فيما يلي بعض الأسباب المحتملة:

الأخطاء الانكسارية التي تسبب عدم وضوح الرؤية

الخطأ الانكساري هو اضطراب يحدث عندما لا تستطيع العينان تركيز الصور بشكل صحيح، ويشمل المصطلح الحالات التالية: اللابؤرية، وطول النظر، وقصر النظر، ويمكن غالبًا تصحيح هذه الحالات باستخدام النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة أو الجراحة، الأخطاء الانكسارية هي السبب الأكثر شيوعًا لعدم وضوح الرؤية (زغللة العين).

متلازمة جفاف العين التي تسبب عدم وضوح الرؤية

السبب الشائع الآخر لزغللة العين هو جفاف العين، ويؤكد أن السبب هو جفاف العين إذا تحسنت الرؤية عند الرمش، ويمكن أن تسبب متلازمة جفاف العين الحكة والاحمرار والألم، ويشمل العلاج استخدام الدموع الاصطناعية.

الضمور البقعي المرتبط بالعمر الذي يسبب عدم وضوح الرؤية

الضمور البقعي المرتبط بالعمر هو السبب الأكثر شيوعًا لفقدان البصر لدى كبار السن، وتؤثر الحالة على رؤيتك المركزية بحيث لا يمكن رؤية ما هو أمام الشخص مباشرة، ويمكن أن تؤثر على إحدى العينين أو كلتيهما.

اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب عدم وضوح الرؤية

يمكن أن يؤثر اعتلال الشبكية السكري على أي شخص مصاب بالسكري، ويمكن أن تقلل الحالة من الرؤية حتى حد العمى، كما تضعف الأوعية الدموية في شبكية العين.

الجلوكوما الذي يسبب عدم وضوح الرؤية

في الجلوكوما، يتراكم السائل في العين مما يضغط على العصب البصري، ويمكن أن يؤدي تلف العصب البصري إلى فقدان جزئي للرؤية أو العمى.

إعتام عدسة العين الذي يسبب عدم وضوح الرؤية

يتطور إعتام عدسة العين عندما تصبح العدسات غائمة ومعتمة (يصعب الرؤية من خلالها)، ويمكن أن تتطور إعتام عدسة العين في إحدى العينين أو كلتيهما، ويمكن أن يكون لدي الشخص رؤية ضبابية وفقدان التباين، وقد يرى هالات حول الأضواء عندما يكون الجو مظلما.

التهاب العصب البصري الذي يسبب عدم وضوح الرؤية

يشير التهاب العصب البصري إلى التهاب (تورم) وتهيج العصب البصري، ويمكن أن يحدث من تلقاء نفسه أو نتيجة لحالة أخرى، بما في ذلك التصلب المتعدد، والتهاب العصب البصري هو الأكثر شيوعًا في عين واحدة، ولكن يمكن أن يحدث في كلتا العينين.

اضطرابات العصب البصري الموروثة التي تسبب عدم وضوح الرؤية

تسبب بعض الاضطرابات الوراثية تلف العصب البصري، وهذا سبب أقل شيوعًا لعدم وضوح الرؤية من إعتام عدسة العين أو أخطاء الانكسار.

ندوب على القرنية تسبب عدم وضوح الرؤية

يمكن أن يسبب نقص فيتامين أ هذه الندوب، ويحدث هذا الموقف غالبًا في المناطق الأقل نموًا في العالم.

ما الذي يسبب عدم وضوح الرؤية فجأة؟

في حين أن عدم وضوح الرؤية غالبًا ما يزداد سوءًا تدريجيًا، إلا أن هناك حالات قد تسبب عدم وضوح الرؤية فجأة، ويمكن أن تكون هذه الأنواع من الحالات حالات طبية طارئة وتشمل:

السكتة الدماغية أو النوبة الإقفارية العابرة (TIA).

ارتفاع حاد في ضغط الدم.

النزفية (نزيف داخل العين).

انفصال الشبكية.

ارتجاج.

التهابات العين وأنسجتها.

الصداع النصفي.

إصابة العين.

يجب الحصول على مساعدة طبية على الفور إذا أصبحت الرؤية ضبابية بسرعة أو إذا كان الشخص يعاني من فقدان مفاجئ للرؤية.

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