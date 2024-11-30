الإنجيلية توصي بإطلاق حوار مجتمعي لمناقشة قضايا بناء الإنسان

انطلاقًا من أهمية بناء الإنسان في إطار الدولة الحديثة، نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مؤتمرًا بعنوان "الإنسان في الدولة المدنية الحديثة"، على مدار يومين.

ترأس المؤتمر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وافتتحه فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بمشاركة نخبة من القيادات الدينية والشخصيات العامة، بينهم الأستاذ حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، والإعلامي حمدي رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، والأستاذة علا الشافعي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

رؤية شاملة لبناء الإنسان

ركز المؤتمر على مفهوم شامل لبناء الإنسان في دولة مدنية حديثة، مشددًا على ضرورة تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لتحقيق هذه المهمة، بما يشمل المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والدينية. وأكد المشاركون أن بناء الإنسان لا يقتصر على تنمية وعيه وتعزيز قيم المواطنة والتعايش المشترك، بل يتطلب الارتقاء بجميع جوانب حياته، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والترفيهية.

تحديات وفرص

ناقش المؤتمر التحديات التي تواجه بناء الإنسان في ظل جهود الدولة المصرية لتأسيس "الجمهورية الجديدة". وأشاد المشاركون بمبادرات مثل "بداية جديدة"، التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومبادرة "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في المناطق الريفية.

الإنجيلية تقدم خطة لبناء الإنسان في مصر

وتناولت المناقشات أيضًا مفهوم بناء الإنسان في الدولة الحديثة، والتحديات التي تواجه بناء الإنسان في مجتمعنا الذي يسعى لتأسيس جمهوريةٍ جديدةٍ ويتبنَّى عديدًا من المبادرات لبناء الإنسان يتصدرها مبادرة "بداية جديدة" التي تبنَّاها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعهدت الحكومة بتنفيذها في إطار برنامجها الذي وافق عليه البرلمان. وخلصت مناقشاتهم إلى تقديم خطة لبناء الإنسان في مصر تمثلت في عدد من التوصيات المهمة التي انتهت إليها ثلاث ورش للحوار بالمؤتمر، إذ أوصى المشاركون بما يلي:

1- تعزيز المبادرات الوطنية التي تركز على بناء الإنسان، مثل "بداية جديدة" لبناء الإنسان، ومبادرة "حياة كريمة"، مع صياغة عقدٍ اجتماعيٍّ جديدٍ تشارك فيه كلُّ شرائح المجتمع اعتمادًا على قِيَم المواطنة واحترام الآخر.

2- تعزيز حقوق الإنسان وقبول واحترام الآخر وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع بتطبيق القانون من دون تمييز.

3- دعم الجهود المشتركة بين كافة مؤسسات الدولة لضمان تحقيق التنمية المستدامة والشاملة للإنسان المصري على كافة المستويات.

4- مواصلة السياسة الخاصة بتجديد الخطاب الديني مع التركيز على جوانب تعزيز قيم التعايش والتسامح والقبول بالاختلاف. وتشجيع المؤسسات الدينية من الأزهر والأوقاف والكنائس المصرية على نشر مفاهيم تدعم الانتماء الوطني وتنقل الإنسان من دائرة التشكك إلى البناء والتنمية.

5- التمكين الاقتصادي للإنسان وبناء القدرات المحلية من خلال تعزيز النماذج المحلية الناجحة مثل مبادرات القرى المنتجة، وتوفير الدعم اللازم للمجتمعات المحلية لتطوير الصناعات والحرف التقليدية، مع تعميم التجارب المتميزة على مستوى الجمهورية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

6- دعم دور مؤسسات المجتمع المدني في بناء الإنسان، مع ضرورة توسعة دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية (مثل الأسرة، والمدارس، ودور العبادة) لتنسيق الجهود في تنشئة أجيال قادرة على البناء والتقدم.

7- تعزيز المسؤولية الاجتماعية للإعلام والثقافة في تشكيل وعي الأفراد ونشر قيم التسامح والمواطنة فيما بينهم، وتعزيز رسائل الفن بأشكاله المختلفة في عملية بناء الإنسان.

8- إطلاق حوار مجتمعي شامل يشارك فيه كافة شرائح المجتمع ويجمع رجال الدين، والمفكرين، والإعلاميين، وممثلي الأحزاب والقوي السياسية لمناقشة قضايا بناء الإنسان في إطار الدولة الوطنية الحديثة.

9- تضافُر جهود الدولة للوقوف أمام التأثيرات الخارجية والتي تهدف إلى تدمير النشء مع وضع آليات ترتكز على وجود بدائل سريعة ومفيدة لجذب النشء والشباب.

10- الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، على كافة المستويات، وأهمية دمجهم في أنشطة المجتمع.

اختتم المؤتمر أعماله بتأكيد أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لضمان نجاح جهود بناء الإنسان في إطار الدولة الوطنية الحديثة، بما يحقق تطلعات الجمهورية الجديدة.

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