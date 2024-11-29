التشكيل الرسمي لمباراة أهلي جدة والوحدة بالدوري السعودي

أعلن فريقا أهلي جدة والوحدة تشكيل فريقيهما في المباراة المقرر أن تجمع بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي.

تشكيل أهلي جدة أمام الوحدة

تشكيل الوحدة أمام أهلي جدة

موعد مباراة أهلي جدة ضد الوحدة في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي والوحدة في الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والوحدة

وتبث مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC الرياضية، وسيتم إذاعة مباراة الأهلي ضد الوحدة عبر SSC EXTRA 1 SD بتعليق أحمد النفيسة، وSSC EXTRA 1 HD بتعليق فارس عوض وسعد يحيى.

ترتيب أهلي جدة والوحدة بالدوري السعودي

وقبل المباراة، يحتل الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين و4 هزائم، بينما يأتي الوحدة في المركز الـ16 برصيد 9 نقاط.

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