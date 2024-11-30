عروض خيالية تفوق عقد رونالدو، آخر تطورات انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

كشفت شبكة «سكاي سبورتس»، أن محمد صلاح أصبح حلمًا بالنسبة لأندية الدوري السعودي للمحترفين للانتقال إلى صفوف أحدهم في الصيف المقبل خاصة مع تصريحات الفرعون الأخيرة بعدم التجديد لليفربول.

وأضافت: "في حال إتمام الصفقة قد تكلف النادي الذي سيظفر بخدماته مقابل مادي يفوق انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي".

وانتقل رونالدو البالغ من العمر 37 عامًا، إلى النصر بموجب صفقة تاريخية بلغت قيمتها نحو 200 مليون دولار سنويًّا.

وأشارت الشبكة إلى أن العروض المالية المقدمة لمحمد صلاح تعكس قيمته الكبيرة كلاعب عالمي وقدرته على التأثير الإيجابي على أي فريق ينضم إليه، لافتة إلى أن هذا الاهتمام الكبير من الأندية السعودية يُشير إلى رغبتهم في تعزيز فرقهم بأفضل النجوم على الساحة الدولية.

فيما يرغب فريق إيطالي في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في الموسم المقبل حال عدم تجديد عقده مع الريدز.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

إنتر ميلان يرغب في ضم صلاح

وبحسب مجلة "FourFourTwo" الإنجليزية فإن نادي إنتر ميلان يرغب في ضم محمد صلاح في صفقة انتقال حر.

يستعد النيراتزوري لبيع ثلاثة لاعبين وهم أرناتوفيتش، مهدي طارمي، وخواكين كوريا لحسم صفقة محمد صلاح بحسب الصحفية الإنجليزية.

ويأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه النجم المصري عن عدم تلقيه أي عروض من ليفربول من أجل تجديد عقده وهو ما جعله يشعر بالإحباط في ظل تألقه كونه هداف الفريق في جميع البطولات.

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