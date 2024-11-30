شوبير: شيكابالا نجم كبير ومحمد الشناوي الحارس الأفضل في مصر

أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر أن شيكابالا لاعب الزمالك نجم لا يختلف أحد على نجوميته.

وقال شوبير خلال استضافته لبرنامج حبر سري بقناة القاهرة والناس: "شيكابالا محبوب ونجم كبير لكنه لم يعط كل ما لديه في الملاعب".

وتابع: "محمد الشناوي يعد الحارس الأفضل ومصطفي شوبير فما زلت منتظر منه الكثير لأنه ما زال في مقتبل حياته".

وحول شائعة أن حسام غالي السبب في رحيل سيد عبد الحفيظ قال: “والله ما أعرف إيه سبب رحيل سيد عبد الحفيظ وما حبتش أعرف لأني بحبهم سيد وغالي وسيد من أنجح مديري الكرة في مصر”.

وعن خلافات الخطيب وغالي قال: "لم أسمع عن أي خلافات بين الخطيب وغالي" فردت أسما: “غالي واخد وضعه فرد شوبير يعني أكثر من الخطيب".

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