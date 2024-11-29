مسن ينهي حياة ابنته طعنا بسبب خلاف على قطعة أرض بسوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها طعنا بسكين في الرقبة على يد والدها بسبب خلافات عائلية بينهما بدائرة مركز دار السلام بـ محافظة سوهاج وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بمقتل مرفت ع. ع.28 عاما ربة منزل مطلقة مصابة بجرح طعني بسكين فى الرقبة وتوفى متأثرا باصابته

على الفور تم تشكيل من إدارة المباحث الجنائية ومركز شرطة دار السلام وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدها قام بطعنها بسكين في الرقبة بسبب خلافات عائلية بين المجنى عليها والدها، بسبب قيامه بكتب قطعة أرض لابنه الأكبر وتم ضبط المتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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