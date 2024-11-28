صحيفة عبرية تكشف عن أزمة خطيرة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي

كشفت صحيفة عبرية، اليوم، عن وضع وصفته بالخطير واعتبرته التحدي الأكبر أمام الجيش الإسرائيلي، بعد اتفاق وقف الحرب في لبنان.

التحدي الأكبر الذي تواجهه إسرائيل

ووفق صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن "التحدي الأكبر الذي تواجهه إسرائيل بعد وقف إطلاق النار مع حزب الله، لا يقتصر على لبنان، بل في أمريكا وألمانيا".

وأضافت الصحيفة العبرية، أن "الوضع الأكثر خطورة في الجيش الإسرائيلي هو مجموعة المروحيات، خصوصًا أسراب الأباتشي. وفيما يتعلق بالذخيرة، يراقب الجيش باستمرار كمية المتبقي من القنابل جو-أرض".

شيخوخة جميع الطائرات المقاتلة في القوات الإسرائيلية

وتابعت جيروزاليم بوست، "نفذت طائرات مقاتلة آلاف الساعات من الطيران لكل طائرة أثناء الحرب، ما يتجاوز بكثير عمرها الافتراضي المخطط له، ما تسبب في شيخوخة جميع الطائرات المقاتلة، وهذا يتطلب التعجيل بشراء أسراب جديدة، خصوصا طائرات إف-15 وإف-35".

وتابعت: "رفعت الإدارة الأمريكية مؤخرا القيود المفروضة على المساعدات المقدمة لإسرائيل، وأخرت شراء القنابل الثقيلة جو-أرض وصواريخ جو-أرض للمروحيات، كما منعت توريد مروحيات أباتشي مستعملة لمساعدة منظومة الدفاع الجوي مؤقتا".

وأشارت إلى أن "العالم حاليًا في سباق تسلح، ومع الحرب في أوكرانيا والتوترات بين الصين وتايوان، فإن أوروبا كلها تلاحق الأسلحة، لم تعد شركات الأسلحة تستطيع مواكبة الطلبات، وطابور التسليم يزداد طولًا".

عجز فى الذخيرة والمعدات لدى جيش الاحتلال

وتابعت، إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن الثلاثاء، أن العامل الثاني في اتخاذ القرار بشأن وقف إطلاق النار في لبنان هو الحاجة إلى تجديد الذخيرة والمعدات".

وأضافت: "هذا لا يهدف فقط إلى السماح بتجديد إمدادات الذخيرة، ولكن أيضا إلى شراء أنظمة جديدة الآن، مع التركيز على أسراب الطائرات المقاتلة وطائرات التزود بالوقود وطائرات الهليكوبتر للنقل، وليس بعد أربع سنوات عندما يبدأ العمل بقانون المساعدات الأمريكي الجديد".

مقاتلات الاحتلال، فيتو

ووفق الصحيفة: "الوضع الأكثر صعوبة في القوات الجوية حاليا هو حالة طائرات الهليكوبتر من طراز أباتشي. مستوى توفرها كان منخفضا في بداية الحرب، وبسبب ساعات الطيران الطويلة، ساء الوضع مع استمرار القتال، وإسرائيل بحاجة ماسة إلى تجديد سربين، وضع أحد السربين سيئ بشكل خاص، لأنه يستخدم طرازا أقدم من طائرات الهليكوبتر".

الاحتلال يدرس الحصول على مروحية نقل من طراز بلاك هوك

وتابعت: "خلال المعارك، طلبت إسرائيل مروحيات مستعملة بحالة جيدة من الولايات المتحدة حتى تتم الموافقة على شراء سربين، وهو ما رفضه الأمريكيون.

موضحة، أن أحد الخيارات التي تدرسها القوات الجوية هو الحصول على مروحية نقل من طراز بلاك هوك، والتي تستخدم للنقل وإجلاء الضحايا، وتثبيت أنظمة أسلحة مثل الصواريخ جو-أرض والمدافع والأنظمة الإضافية، كي تعمل كمركبة جوية للدفاع عن الحدود وتقلل من الحاجة إلى مروحيات الأباتشي. شحنات القنابل الثقيلة وشبه الثقيلة عالقة في مستودعات شركة بوينج بالولايات المتحدة بسبب قرار بايدن".

ولفتت الصحيفة، إلى أن "الشيء نفسه ينطبق على صاروخ هيل فاير، الذي تنتجه شركة لوكهيد مارتن، وكانت إسرائيل تفتقر إلى هذه الذخائر عندما بدأ القتال، وقد ملأ جسر جوي أمريكى مستودعات إسرائيل، ولكن مع استمرار القتال، انخفضت المخزونات".

وقالت، إن "إسرائيل تعتمد على دونالد ترامب للإفراج الفوري عن الشحنات إلى إسرائيل. جميع الطائرات المقاتلة نفذت آلاف الساعات الجوية أثناء الحرب، وتآكلها كبير. خلال الحرب، زودت الولايات المتحدة إسرائيل بطائرات مستعملة، لكن توجد حاجة ملحة لتوريد الطائرات التي تم طلبها أخيرا.

وأكدت أن "القوات الجوية ستتقدم الآن بعملية شراء سريعة لإعادة بنائها، بما في ذلك نحو 100 طائرة إف-35، ومثلها إف-15، ونحو 50 من إف-16.

كما ستطلب تقديم موعد وصول طائرات التزود بالوقود، مع فهم ضرورة شراء 6 مروحيات للنقل الثقيل، و12 مروحية أخرى تم طلبها استبدال أسطول مروحيات من طراز يسعور، التي تجاوزت ساعات الطيران الموصى بها، المشكلة الكبرى الآن هي أن الميزانية محدودة، وجداول خطوط الإنتاج مليئة بقائمة المشترين".

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