السبت 30 نوفمبر 2024
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حوادث

سقوط صاحب كيان تعليمي وهمي في قبضة الأمن بالأزبكية

ضبط شخص لقيامه بإدارة
ضبط شخص لقيامه بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" في الأزبكية

تمكنت مباحث الاموال العامة، من القبض على شخص يدير كيانا تعليميا "بدون ترخيص" في الأزبكية.
 

 كيان تعليمى "بدون ترخيص" في الازبكية 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة واتخاذه مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على الشهادات والاستيلاء على أموالهم.

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وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه بمقر الكيان، وضُبط عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان المشار إليه تُفيد اجتياز دورات تدريبية في مجالات مختلفة – مطبوعات دعائية ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. 

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