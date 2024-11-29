السبت 30 نوفمبر 2024
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رياضة

سيدات طائرة الزمالك يفزن على الزهور في الدوري الممتاز

الزمالك
الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره الزهور بنتيجة 3 -0، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

مباراة الزمالك والزهور 

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25- 19

25- 15

27 -25

ومن المقرر، أن يلتقي "طائرة الزمالك" مع نظيره المقاولون العرب، يوم الاثنين المقبل، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

مجموعة طائرة الزمالك في الدوري 

ويتواجد "طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق؛ "سبورتنج، والشمس، والزهور، والمعادي، والمقاولون العرب، والطيران، وهليوليدو".

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعدًا، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا".

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