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خارج الحدود

75 شهيدا في مجزرتين منفصلتين ببيت لاهيا شمال غزة

ضحايا غزة، فيتو
ضحايا غزة، فيتو

أعلنت هيئة الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن أكثر من 75 فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، استشهدوا في مجزرتين منفصلتين وقعتا بحق عائلة أحمد والبابا ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرتين في بيت لاهيا 

وأكدت هيئة الدفاع المدني في  قطاع غزة، اليوم، أن سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ لم تستطع الوصول لمكان المجزرتين بسبب منع الاحتلال.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر طبية وتقارير بأن حصيلة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، ارتفعت إلى أكثر من 44300، ومقتل رئيس قسم العناية المركز في مستشفى كمال عدوان بقصف من مسيرة إسرائيلية.

تفصيلا، قالت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن حصيلة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، ارتفعت إلى 44363 قتيلا.

وأضافت الوزارة أن القوات الإسرائيلية ارتكبت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، ما أدى إلى مقتل 33 مواطنا وإصابة 137 آخرين.

وأوضحت أن عدد الجرحى في قطاع غزة ارتفع إلى 105070 جريحا.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

مستشفى كمال عدوان

وعلى الصعيد ذاته، أفادت تقارير بمقتل رئيس قسم العناية المركز في مستشفى كمال عدوان، الدكتور أحمد زياد الكحلوت، إثر قصف من مسيرة إسرائيلية..

وكان مدير مستشفى كمال عدوان، في شمال غزة، أصيب بجروح خطرة، ليل السبت الأحد، بعدما قصفت طائرة إسرائيلية مسيرة المستشفى الذي لا يزال يعمل جزئيا، على ما أعلن الدفاع المدني في القطاع.

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جيش الاحتلال بيت لاهيا غزة مسيرة إسرائيلية

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