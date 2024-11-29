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خارج الحدود

السفير التركي بالقاهرة: أكثر من نصف استثماراتنا في أفريقيا موجهة إلى مصر

اجتماع السفراء الافترقة
اجتماع السفراء الافترقة بمقر السفير التركي،فيتو

نظمت سفارة تركيا بالقاهرة اجتماعًا بمشاركة السفراء الأفارقة في القاهرة في إطار الشراكة التركية الأفريقية.‏

وحضر الاجتماع السفير إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية المصرية والهجرة والمصريين المقيمين ‏بالخارج، للشؤون الأفريقية والمندوب الدائم للاتحاد الأفريقي لدى جامعة الدول العربية،  وسفير الكاميرون عميد سفراء الدول الأفريقية.

الشراكة التركية ‏الأفريقية في مصر 

وخلال الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة السفارة في القاهرة، تم التطرق إلى التعاون الذي تم تنفيذه في إطار الشراكة التركية ‏الأفريقية في إطار مؤتمرات القمة واجتماعات وزراء الخارجية وبرامج العمل المعتمدة.‏

 

وذكر السفير صالح موطلو شن في كلمته أن مصر هي أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا.

 وذكر أن أكثر من نصف ‏الاستثمارات التركية في أفريقيا موجهة إلى مصر مضيفا إن عدد سفارات تركيا في أفريقيا الذي كان 12 سفارة في عام 2002 ‏وصل اليوم إلى 44 سفارة وسيصل قريبًا إلى 50 سفارة، موضحا أن وكالة التعاون والتنسيق التركية قدمت حتى الآن مساعدات ‏تنموية بقيمة 2.5 مليار دولار لأفريقيا.‏

فرص تعاون واسعة لشركات المقاولات التركية والمصرية في أفريقيا

وأشار السفير شن إلى وجود فرص تعاون واسعة لشركات المقاولات التركية والمصرية في أفريقيا. 

وأكد على أن آفاق تركيا ‏ومصر للتعاون مع الدول الأفريقية على أساس تاريخي قوي في إطار المساواة والاحترام المتبادل والثقة المتبادلة في أفريقيا ‏واسعة وكبيرة للغاية.‏

وأشار السفير نادر فتح العليم ممثل الاتحاد الإفريقي لدى جامعة الدول العربية، إلى تعدد أوجه التعاون بين تركيا والاتحاد ‏الأفريقي.

 وذكر أن المؤتمر الذي عقد في 3 نوفمبر أظهر التقدم المحرز في مجالات السلام والأمن والاستقرار والمعلوماتية ‏والتجارة والاستثمارات. وأشار إلى أن دعم تركيا يقف دائمًا وراء الدول الأفريقية. 

وشدد على أن الاتحاد الأفريقي وتركيا ‏متضامنان ومتعاونان في القضايا الإقليمية، وخاصة القضية الفلسطينية، وعلى الساحة الدولية.‏

 

 

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الاستثمارات التركية الخارجية المصرية السفراء الافارقة السفير صالح موطلو شن السفير إيهاب عوض جامعة الدول العربية

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