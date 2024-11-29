تفاصيل حريق المدينة الجامعية بجامعة الأزهر بأسيوط، ماس كهربائي السبب، لا إصابات بين الطلاب، ونائب رئيس الجامعة يفتح تحقيقا عاجلا في الحادث، وغرف بديلة للمتضررين

حرص الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي فرع أسيوط، على تفقد المدينة الجامعية للطلاب، عقب نشوب حريق محدود بإحدى غرف مبنى عمر بن الخطاب " جناح ج"، بعد ظهر اليوم الجمعة مباشرة، وتم السيطرة على الحريق، حيث أكد عبد المالك عدم وجود أي إصابات للطلاب أو العاملين بالمدينة الجمعية.

السيطرة على حريق جناح المدينة الجامعية دون خسائر بشرية

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط في رسالة طمأنة إلى أولياء أمور وأسر الطلاب أنه تم السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، وإنما احترقت محتويات الجناح.

توفير بدائل للطلاب الذين احترقت غرفهم

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط إلى أنه سوف يتم توفيرغرف للطلاب بدلا من غرفهم التى احترقت، كما طمأن رئيس الجامعة والنواب على حالة الطلاب ومتابعة الأمر لحظة بلحظة، وتوفير كافة سبل الراحة لهم.



كما وجه عبد المالك بالتحقيق الفوري في الواقعة؛ للوقوف على الأسباب التي أدت لذلك، مشددا على ضرورة الالتزام بالمراجعة الدورية لجميع إجراءات الأمن والسلامة بجميع المدن الجامعية الوجه القبلي، وذلك حرصا على سلامة الجميع.

بدوره اطمأن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على سلامة طلاب المدينة الجامعية بأسيوط إثر الحريق الذي نشب في الغرفة 414 بمبنى (ج).

سبب حريق جامعة الأزهر بأسيوط

وأكد أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، ولا توجد إصابات؛ فقد وقع الحادث في أثناء صلاة الجمعة، ولم يكن هناك أحد من الطلاب داخل الغرفة أو الغرف المجاورة، مشيرًا إلى أنه تمت السيطرة على الحريق فور نشوبه.

وأهاب المركز الإعلامي لـ جامعة الأزهر بوسائل الإعلام تحري الدقة في نشر الصور المصاحبة لمثل هذه الموضوعات، وعدم اللجوء للصور الأرشيفية التي تضخم من الحدث؛ فتثير الفزع في نفوس الطلاب وأولياء الأمور مع أن الحريق محدود وتم السيطرة عليه.

من جانبه تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، يرافقه الدكتور مينا عماد نائبه، آثار حريق محدود داخل إحدى الغرف بالمدينة الجامعية للطلاب بفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي، مما أدى إلى احتراق محتويات الغرفة دون وقوع أية إصابات بشرية وأكد انتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب نشوب الحريق.

وقوع حريق بالطابق الرابع بالمدينة الجامعية بأزهر أسيوط

كان محافظ أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة الأزمات والعمليات الرئيسية بالديوان العام يفيد وقوع حريق بالغرفة رقم (416) بالطابق الرابع بمبنى عمر بن الخطاب جناح (ج) بالمدينة الجامعية للطلاب بفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي وانتقال قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق

وعلى الفور انتقل محافظ أسيوط إلى موقع الحادث حيث سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق في وقت قياسي قبل امتداده إلى الغرف المجاورة ولاتوجد أية إصابات بشرية ولم تتعدى الخسائر إلا بعض أثاث ومحتويات الغرفة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتفقد محافظ أسيوط ومرافقوه مبنى المدينة الجامعية واستمع من المسئولين بالجامعة إلى ملابسات الحادث الذي تم أثناء صلاة ظهر الجمعة أثناء عدم تواجد الطلاب في الغرف السكنية وتم إخلاء المبنى كإجراء احترازي وفصل المرافق وتم تحرير محضر بالواقعة للتحقيق فيه من خلال الجهات المختصة وانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب نشوب الحريق والعرض على النيابة المختصة.

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