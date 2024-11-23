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رياضة

الدوسري في مواجهة محمد شريف، موعد مباراة الهلال والخليج بالدوري السعودي

محمد شريف،فيتو
محمد شريف،فيتو

يلتقي فريق الهلال أمام الخليج اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري السعودي.

ويسعى فريق الهلال للفوز من أجل تعزيز صدارته الحالية لجدول الترتيب برصيد 28 نقطة، فيما سيغيب محمد شريف عن الظهور في التشكيل الأساسي لمباراة الخليج، بسبب عدم الجاهزية الكاملة بعد عودته من الإصابة مؤخرا.  

يذكر أن فريق الهلال يتصدر الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يحل الخليج بالمركز السابع برصيد 16 نقطة.

 موعد مباراة الهلال والخليج والقنوات الناقلة

وسينطلق اللقاء عند تمام الساعة السابعة مساء اليوم، على ملعب الخليج، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري السعودي.


تشكيل الهلال المتوقع أمام الخليج


ومن المتوقع أن يكون تشكيل الهلال المتوقع في لقاء الخليج، الذي يشهد غياب نيمار للإصابة، كالتالي:

حارس المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو – حسان تمبكتي – علي البليهي – رينان لودي.

خط الوسط: ناصر الدوسري – محمد القحطاني – ماركوس ليوناردو – سيرجي ميلينكوفيتش – سالم الدوسري.

خط الهجوم: ألكساندر ميتروفيتش.


محمد شريف بديلا.. تشكيل الخليج المتوقع


وسيكون تشكيل الخليج المتوقع على أن يكون محمد شريف على دكة البدلاء لعودته من الإصابة.  

حارس المرمى: إبراهيم سيهيتش.

خط الدفاع: محمد خبراني، بيدرو، سعيد آل حمسل، فابيو، خالد السميري.

خط الوسط: كوربيليس، عبد الله آل سالم، منصور حمزي، خالد ناري.

خط الهجوم: كوستاس.

 

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