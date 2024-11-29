أقلام سحرية وحبر سري، صحة السنطة بالغربية تكشف حقيقة التلاعب بدفاتر الحضور والانصراف بمسهلة

كشفت الإدارة الصحية بمركز السنطة في محافظة الغربية، حقيقة ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس، عن ضبط حبر سري أو أقلام سحرية بإحدى المراكز التابعة لها، تستخدم في التلاعب بكشوف الحضور والانصراف والدفاتر الرسمية الخاصة بالوحدة.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة محاسن المليجي مديرة الإدارة: إنه أثناء مرور حملة للانضباط الإداري، والتي جاءت تنفيذا لتعليمات الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بـ محافظة الغربية بالإشراف على مراكز الرعاية الصحية الأولية، اكتشف فرق الإشراف والتفتيش المالي، أمس الخميس، بمركز الرعاية الصحية الأولية بمسهلة بعض الأخطاء والمخالفات الإدارية في دفتر الحضور والانصراف.

وأضافت "المليجي" أنه تم رصد تلك المخالفات وعمل مذكرة بذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراء القانونية المتبعة حفاظا على الانضباط الإداري، ومحاسبة المخطئين وأن ما تم تداوله عكس ذلك، وعار من الصحة.



وأضافت أنها ستقف بشدة أمام كل المعوقات التي تمنعها من محاربة الفساد، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية ومحافظ الغربية في بناء الجمهورية الجديدة، وتنفيذا لدور الصحة لمبادرة بداية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.