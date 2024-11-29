السبت 30 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أقلام سحرية وحبر سري، صحة السنطة بالغربية تكشف حقيقة التلاعب بدفاتر الحضور والانصراف بمسهلة

صحة السنطة توضح حقيقة
صحة السنطة توضح حقيقة العثور على حبر سري

كشفت الإدارة الصحية بمركز السنطة في محافظة الغربية، حقيقة ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس، عن ضبط حبر سري أو أقلام سحرية بإحدى المراكز التابعة لها، تستخدم في التلاعب بكشوف الحضور والانصراف والدفاتر الرسمية الخاصة بالوحدة.

نائب محافظ الغربية يفتتح مسجد الخطيب في بسيون

محافظ الغربية يتابع تمهيد طريق مستشفى محلة مرحوم، ويؤكد: خدمة المرضى أولويتنا

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة محاسن المليجي مديرة الإدارة: إنه أثناء مرور حملة للانضباط الإداري، والتي جاءت تنفيذا لتعليمات الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بـ محافظة الغربية بالإشراف على مراكز الرعاية الصحية الأولية، اكتشف فرق الإشراف والتفتيش المالي، أمس الخميس، بمركز الرعاية الصحية الأولية بمسهلة بعض الأخطاء والمخالفات الإدارية في دفتر الحضور والانصراف.

وأضافت "المليجي" أنه تم رصد تلك المخالفات وعمل مذكرة بذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراء القانونية المتبعة حفاظا على الانضباط الإداري، ومحاسبة المخطئين وأن ما تم تداوله عكس ذلك، وعار من الصحة. 
 

وأضافت أنها ستقف بشدة أمام كل المعوقات التي تمنعها من محاربة الفساد، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية ومحافظ الغربية في بناء الجمهورية الجديدة، وتنفيذا لدور الصحة لمبادرة بداية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

نائب محافظ الغربية يفتتح مسجد الخطيب في بسيون

محافظ الغربية يتابع تمهيد طريق مستشفى محلة مرحوم، ويؤكد: خدمة المرضى أولويتنا

الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة بترعة طريق "شرشابة ـ طنطا"

إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة داخل ترعة بطريق "شرشابة - طنطا"

الأكثر قراءة

من الذهب وحفيده صاحب العرض، تفاصيل بيع ساعة عبد الناصر في مزاد أمريكي (فيديو)

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع مفاجئ في أسعار جميع أنواع زجاجات الزيت بالأسواق

إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

يلا نعمل سيئة جارية، زلة لسان لـ شيرين بحفل الكويت تضعها في موقف محرج

الجيش الأمريكي يعلن وصول الجنرال جيفرز إلى لبنان لتولي رئاسة لجنة مراقبة وقف إطلاق النار

الجيش السوري يغلق جميع الطرق المؤدية إلى حلب ودعم عسكري روسي عاجل خلال ساعات

أرقام محمد صلاح قبل قمة ليفربول ومانشستر سيتي، وماذا يحتاج لدخول التاريخ

خلي الشعب ياكل، انخفاض كبير في أسعار 5 أنواع من الجبن بالأسواق

منوعات

المزيد

من الذهب وحفيده صاحب العرض، تفاصيل بيع ساعة عبد الناصر في مزاد أمريكي (فيديو)

والد إيلون ماسك يدعو إلى إنجاب على طريقة "الخيول"

بـ 6.2 مليون دولار، مالك موزة الحائط يفي بوعده ويأكلها

باقة ورد تتسبب بمقتل أم لستة أطفال في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، التين يسجل 30 جنيهًا في سوق العبور

الطماطم تبدأ من 3.5 جنيه، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الأزمة الأخيرة.. ماذا قدم إمام عاشور للأهلي منذ انضمامه؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية