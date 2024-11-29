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رياضة

رونالدو يقود هجوم النصر أمام ضمك بالدوري السعودي

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

أعلن بيولي مدرب فريق النصر، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ضمك في المباراة المقرر لها  اليوم الجمعة، والتي تجمعهما على الأول بارك ضمن مباريات الجولة الـ12 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل النصر لمواجهة ضمك

 

موعد مباراة النصر وضمك 

ومن المقرر أن يلتقي النصر مع  ضمك، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، بدوري روشن السعودي.

ترتيب النصر وضمك بالدوري السعودي 


ويحتل نادي النصر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، بينما يحتل نادي ضمك المركز الـ 11 بجدول المسابقة برصيد 11 نقطة وتلقى النصر هزيمة مفاجئة أمام القادسية، بنتيجة 2 - 1 بالجولة الماضية.

في المقابل يدخل ضمك بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز الأخير، الذي حققه الفريق على حساب نادي الخلود في الجولة الـ 11.

كان طارق حامد لاعب ضمك السعودى، قد عاد للمشاركة فى تدريبات فريقه من جديد بعد تعافيه من الإصابة التى عانى منها فى الفترة الأخيرة.

وسجل طارق حامد ظهوره فى مباراتين فقط مع ضمك فى الموسم الحالي 2024-2025 أمام فريقى الخليج والهلال فى الجولتين الأولى والثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

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