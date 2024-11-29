أزمات إمام عاشور تتصدر المشهد الرياضي خلال مشواره مع الأهلي، 6 وقائع في أقل من عام ونصف، آخرهما مع كابتن الفريق والمدير الفني للمنتخب، والعقوبات بالجملة وآخرها مليون جنيه

تصدر إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المشهد داخل الساحة الرياضية بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بينه وبين محمد الشناوي حارس مرمي الفريق.

وقرر محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية علي إمام عاشور والتي تقدر بمبلغ مليون جنيه نظرا لما بدر منه علي خلفية الأزمة بجانب استبعاده من التدريبات الجماعية لمدة أسبوع.

ولا تعد تلك الأزمة هي الوحيدة التي لاحقت إمام عاشور خلال مشواره مع الأهلي، حيث تمثل الأزمات سمة أساسية من سمات اللاعب منذ انضمامه للفريق.



أزمات إمام عاشور عرض مستمر خلال مشواره مع الأهلي

إمام عاشور وأحد المصوريين الرياضيين، حيث دخل لاعب الأهلي في خلاف مع مصور رياضي معروف بانتمائه للزمالك، بعدما انتقد الأخير ياسين حافظ شقيق زوجة إمام عاشور بسبب نشره صورة حينما كان يلعب في الزمالك رفقة لاعب الأهلي بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا، لتتصاعد الأمور ويقرر المصور اتخاذ إجراء قانونيا قبل التصالح بين الطرفين.

كما اندلعت أزمة بين إمام عاشور وأحد المشجعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليتبادل الطرفان الإساءات ثم يقرر المشجع حينها اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه لاعب الأهلي.

وخلال حفل زفاف مروان عطية لاعب الأهلي، نشبت أزمة بين إمام عاشور مع أحد المدعوين بعدما اشتبك معه إمام مبررا أن ما حدث بسبب اقتراب المدعو من زوجته.

وشهدت أحداث السوبر الإفريقي الأخير، حدوث مشادات بين إمام عاشور لاعب الأهلي ونبيل عماد دونجا ومحمد عواد ثنائي نادي الزمالك.

كما تفجرت أزمة بين اللاعب وحسام حسن مدرب منتخب مصر بعدما تم استبعاد اللاعب من قائمة المنتخب، للمرة الثانية على التوالي لتزداد الأقاويل عن سبب الاستبعاد وأبرزها ادعاء اللاعب للإصابة لتهربه من المشاركة رفقة الفراعنة.

وكانت أبرز الأزمات التي واجهت اللاعب، حينما صدر حكم ضده، بالسجن لمدة 6 أشهر بعدما اعتدى على أحد أفراد أمن أحد المولات الشهيرة، قبل أن يتم الصلح بينهما وإنهاء الأزمة.

ماذا قدم إمام عاشور مع الأهلي منذ انضمامه للفريق

وانضم إمام عاشور إلي النادي الأهلي مطلع الموسم الماضي وبالتحديد يوم 18 يوليو عام 2023 قادما من نادي ميتييلاند الدنماركي بعد رحلة احتراف قصيرة لم تتجاوز الـ 6 أشهر فقط، ليصبح لاعبا في صفوف الأحمر لمدة 5 مواسم وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.

ومنذ انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي شارك مع الفريق في 55 مباراة بجميع البطولات، استطاع خلالها تسجيل 12 هدفًا، كما تمكن من تقديم 11 تمريرة حاسمة لزملائه بالفريق.

ونجح إمام عاشور في الحصول رفقة النادي الأهلي علي 6 بطولات، بواقع الدوري الممتاز مرة وحيدة، ودوري أبطال إفريقيا مرة، وكأس مصر مرة، وكأس السوبر المصري مرتين، بجانب حصد لقي بطولة أبطال نصف العالم مرة.

إمام عاشور يعتذر عن الأزمة الأخيرة

واعتذر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، لزملائه بالفريق على غرار أزمته الأخيرة واعتراضه على عدم مشاركته في مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا.

وقال إمام عاشور عبر ستوري علي إنستجرام: "أولًا كل الاحترام والتقدير لزمايلي ولكل منظومة الفريق من الكبير للصغير، وأنا بعتذر عن أي خطأ زعل حد مني، ومتقبل للعقوبة وده شيء طبيعي".



وأضاف: "لأن الفرق كبير بين هنا وأي حتة تانية كبير أوي، للأسف فاكرين بالفبركة على السوشيال والتصريحات الكذب على لسان أخويا ممكن يأثروا على علاقتي بالأهلي وجمهوره.. ده مش هيحصل".

واختتم: "أنا فخور بالأهلي وممتن جدًا بدعم ومساندة جمهور الأهلي أعظم جمهور في الكون، وبإذن الله طموحاتي وأحلامي هتتحقق هنا في الأهلي".

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