بعد الأزمة الأخيرة، ماذا قدم إمام عاشور للأهلي منذ انضمامه؟

لا صوت يعلو داخل النادي الأهلي فوق صوت أزمة إمام عاشور بعد اعتراضه على عدم مشاركته إمام ستاد أبيدجان الإيفواري في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعلى هامش اعتراض عاشور على عدم مشاركته، دخل في مشادة مع محمد الشناوي حارس مرمي الفريق؛ ليقرر محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه.

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور القادمة، ماذا قدم إمام عاشور مع الأهلي بعد أزمته الأخيرة مع الشناوي.

ماذا قدم إمام عاشور منذ انضمامه إلى الأهلي؟

وانضم إمام عاشور إلى النادي الأهلي مطلع الموسم الماضي وبالتحديد يوم 18 يوليو عام 2023، قادما من نادي ميتييلاند الدنماركي بعد رحلة احتراف قصيرة دامت قرابة الـ 6 أشهر فقط؛ ليصبح لاعبا في صفوف الأحمر لمدة 5 مواسم وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت، فإن إمام عاشور منذ انضمامه للنادي الأهلي شارك مع الفريق في 55 مباراة بجميع البطولات، استطاع خلالهم تسجيل 12 هدفًا، كما تمكن من تقديم 11 تمريرة حاسمة لزملائه بالفريق.

ونجح إمام عاشور في الحصول رفقة النادي الأهلي على 6 بطولات، بواقع الدوري الممتاز مرة وحيدة، ودوري أبطال إفريقيا مرة، وكأس مصر مرة، وكأس السوبر المصري مرتين، بجانب حصد لقب بطولة أبطال نصف العالم مرة.

وعلى جانب آخر، قالت مصادر داخل الأهلي إن اللاعب إمام عاشور سوف يتدرب بشكل منفرد فى الرابعة عصر اليوم تنفيذا لعقوبة الحرمان من التدريبات الجماعية بعد أزمته الأخيرة.

من جانبه، قام محمد الشناوي قائد النادي الأهلي بتحرك جديد ردًا على خلافه مع إمام عاشور، والذى ترتب عليه إيقاف الأخير لمدة أسبوع وتغريمه مليون جنيه.

وقام محمد الشناوي حارس الأهلي بإلغاء متابعة أمام عاشور عبر انستجرام، كما رد الأخير فورًا أيضا بإلغاء متابعة حارس الأهلي.

امام عاشور

الأهلي يستأنف تدريباته بالتتش فى غياب إمام عاشور

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة، بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها الفريق أمس عقب الفوز على فريق استاد أبيدجان الثلاثاء الماضي.

وشهد مران الأهلي غياب إمام عاشور عن التدريبات الجماعية بعد قرار معاقبته بالمران منفردًا لمدة أسبوع وتغريمه مليون جنيه على خلفية اعتراضه على عدم المشاركة فى مباراة ستاد أبيدجان الثلاثاء الماضى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مهمة أمام نظيره البنك الأهلي في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري.

وكان الأهلي فاز الثلاثاء الماضي على ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2 على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر المقبل في الخامسة مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والبنك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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