أسباب ارتفاع الطلب على شراء السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية، أكدت شعبة السيارات، على ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بالسوق المصرية، خلال الفترة الماضية بالتزامن مع توجه الحكومة المصرية نحو بيئة خضراء خالية من التلوث وارتفاع أسعار الوقود بصورة مستمرة مما جعل المشترين يرغبون في سيارات أقل في تكاليف الاستهلاك.

ارتفاع الإقبال على نقاط شحن السيارات الكهربائية

وأوضحت شعبة السيارات، أن زيادة الطلب على السيارات الكهربائية تحتاج إلى زيادة نقاط شحن السيارات الكهربائية في مصر وإجراء توزيع جيد لها، لسد احتياجات السوق المصري، بالإضافة إلى أن وجود حوافز جمركية على السيارات الكهربائية وضريبية يساعد في زيادة الإقبال عليها مع زيادة الوعي بتلوث البيئة.

عوائق تحد من انتشار السيارات الكهربائية

وتابعت شعبة السيارات، أن هناك العديد من العوائق تقف أمام انتشار السيارات الكهربائية مثل قلة محطات شحن السيارات الكهربائية حيث أن المحطات لا تزال محدودة رغم زيادتها، لذا تحتاج لإعادة التوجه نحو البنية التحتية للسيارات الكهربائية بعد وصول إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية بالسوق المحلى نحو 10 آلاف سيارة في الفترة السابقة مقارنة بأعداد أقل من ذلك بكثير في سنوات سابقة.

بيع الشواحن المنزلية للسيارات الكهربائية

وأعلنت إنفنيتي كابيتال، الرائدة في توفير حلول الطاقة المتجددة وحلول البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في السوق المصري، عن شراكتها الاستراتيجية مع Recharged، المتخصصة في تصنيع وابتكار حلول ومنتجات الشحن، تركز هذه الشراكة على التصنيع المحلي وبيع الشواحن المنزلية للسيارات الكهربائية.

وتهدف هذه الشراكة من الريادة السوقية لإنفنيتي في حلول شحن السيارات الكهربائية، بالإضافة لخبرة Recharged في التصنيع المحلي للشواحن المنزلية فائقة الجودة، حيث تسعى الشركتان معًا لتقديم حلول شحن منزلية للسيارات الكهربائية أكثر اقتصادًا وموثوقية وتوافرًا في السوق المصري، وهو ما يساهم بصورة مباشرة في دعم تحول مصر نحو وسائل النقل المستدامة.

وتعليقًا على توقيع هذه الشراكة الهامة، قال محمد إسماعيل منصور، إن تمثل هذه الشراكة نقلة نوعية للتوسع في نشر حلول التنقل المستدام في السوق المصري، عن طريق الاستفادة من خبرة إنفنيتي الكبيرة وبنيتها التحتية، وحلول Recharged المبتكرة في شحن السيارات الكهربائية بالمنازل. إننا نعمل معًا على تعزيز ونشر حلول التنقل الكهربائية الصديقة للبيئة في مصر، وإتاحتها بشكل أوسع وأكثر كفاءة لكل المستخدمين".

انتقال مصر إلى السيارات الكهربائية

ومن جانبهما، أشار الدكتور حاتم دياب والدكتور محمود الوديع، الرئيسان التنفيذيان، بناءً على هذه الشراكة، للإمكانيات الكبيرة والنتائج الواعدة التي تنتظر شركتها الناشئة، حيث قال الدكتور دياب: "إنّ شراكتنا تمثل خطوة مهمة نحو دعم انتقال مصر إلى السيارات الكهربائية من خلال توفير حلول شحن منزلية موثوقة وسهلة الوصول لملاك السيارات الكهربائية.

وأضاف الدكتور الوديع: "إنّ إنفنيتي لديهما نفس الالتزام بتطبيق أفضل معايير الجودة والابتكار، وهو ما يتيح لهما صياغة مستقبل أكثر استدامة للتنقل في مصر، عن طريق توفير أفضل حلول شحن السيارات الكهربائية في هذا السوق الهام".

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