عيوب البطارية الأبرز، 5 أسباب لضعف الإقبال على شراء السيارات الكهربائية

يتجه العالم نحو اقتناء السيارات الكهربائية والحد من انتشار سيارات الوقود، لأجل بيئة نظيفة خالية من عوادم السيارات، لكن سرعان ما تحول الأمر بعد فوز تر برئاسة أمريكا، وفرض ضرائب على استخدام السيارات الكهربائية.

ووفقا لتقرير الذي نشرته الكثير من الصحف الأمريكي، عيوب السيارات الكهربائية، والتي قد تبطئ أو تعطل انتشار استخدام السيارات الكهربائية، نستعرضها في التقرير، التالي:-



بطارية السيارات الكهربائية



تعتمد مدة عمر البطارية بشكل كبير على درجة الحرارة، وجدت إحدى الدراسات أنه في فلوريدا، حيث درجات الحرارة مرتفعة، تدوم البطاريات لمدة 5.2 عامًا في المتوسط. في مناخ ألاسكا البارد، يمكن أن تدوم حتى 13.3 عام.



لكن هناك أدلة أخرى تشير إلى أن بطاريات السيارات الكهربائية تدوم لفترة أطول مما كان متوقعًا في الأصل. ويعتقد خبراء الصناعة أنه في كثير من الحالات، ستدوم البطارية لفترة أطول من عمر السيارة نفسها



2 – أنظمة للتحكم في المناخ تقلل مدى السيارة

لقد ثبت أن أنظمة التحكم في المناخ الكهربائية تعمل على تقليل مدى السيارة إذا كانت غير فعالة.

تُعد هذه مشكلة خاصة عندما تبدأ السيارة في العمل عند درجة حرارة محيطة منخفضة.

لذا فمن المرجح أن يرى السائقون في فصل الشتاء كفاءة أقل في أنظمة التدفئة في سياراتهم.

في حين أن أنظمة التحكم في المناخ في السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل ليست أكثر كفاءة بشكل عام، إلا أنها تتمتع بقدر كبير من الاستفادة من كميات هائلة من الحرارة المهدرة لتدفئة المقصورة.



3 – فشل إلكترونيات السيارة

من تعطل أجهزة استشعار درجة الحرارة إلى الأبواب الكهربائية المعيبة، اشتكى العديد من سائقي السيارات الكهربائية من مشاكل في إلكترونيات سياراتهم. في مايو 2022، أصدرت شركة تسلا استدعاءً بسبب خلل في شاشة العرض يؤثر على أربعة طرازات من السيارات. كما استدعت أيضًا سيارات لمعالجة مشاكل النوافذ الأوتوماتيكية المنتشرة على نطاق واسع.



4- الكترونيات متطورة بالسيارات الحديثة



تعتبر أجهزة استشعار درجة الحرارة، ضرورية لضمان تشغيل البطارية ضمن حدود آمنة، لذا يجب تحديد أي مشكلات في أجهزة الاستشعار الإلكترونية وإصلاحها بسرعة.



4 – تؤدي الأختام المعيبة إلى التسرب

تشير التقارير الفنية إلى أن الأختام المعيبة تعتبر مشكلة للسيارات الكهربائية، وخاصة بين سائقي تسلا، لن تمنع الأختام المعيبة دخول الماء إلى السيارة، وهو ما قد يكون خطيرًا عندما يكون هناك الكثير من المكونات الكهربائية التي يجب مراعاتها.



قد يؤدي ضعف الختم أيضًا إلى حدوث ضوضاء مفرطة في السيارة، فضلًا عن التيارات الهوائية وتسرب الهواء – وهو عيب آخر في بعض طرازات السيارات الكهربائية. وقد يؤدي هذا إلى جعل القيادة أقل راحة ومتعة.

5 – الحرائق المحتملة بالسيارات الكهربائية

فبمجرد اشتعال بطارية ليثيوم أيون، قد يكون من الصعب للغاية إطفاء الحريق – لدرجة أن بعض الشركات المصنعة نصحت رجال الإطفاء بترك السيارة تحترق بطريقة محكومة بدلًا من محاولة إخماد الحريق.



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