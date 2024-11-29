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محافظات

انتداب المعمل الجنائي لكشف ملابسات حريق إحدى غرف المدينة الجامعية للأزهر

حريق جناح الطلاب
حريق جناح الطلاب بالمدينة الجامعية أزهر أسيوط، فيتو

 تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، يرافقه الدكتور مينا عماد نائبه، آثار حريق محدود داخل إحدى الغرف بالمدينة الجامعية للطلاب بفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي، مما أدى إلى احتراق محتويات الغرفة دون وقوع أية إصابات بشرية وأكد انتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب نشوب الحريق.

وقوع حريق بالطابق الرابع بالمدينة الجامعية بأزهر أسيوط 

 كان محافظ أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة الأزمات والعمليات الرئيسية بالديوان العام يفيد وقوع حريق بالغرفة رقم (416) بالطابق الرابع بمبنى عمر بن الخطاب جناح (ج) بالمدينة الجامعية للطلاب بفرع جامعة الأزهر للوجه القبلي وانتقال قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق.

 

 وعلى الفور انتقل محافظ أسيوط إلى موقع الحادث حيث سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق في وقت قياسي قبل امتداده إلى الغرف المجاورة ولاتوجد أية إصابات بشرية ولم تتعدى الخسائر إلا بعض أثاث ومحتويات الغرفة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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وتفقد محافظ أسيوط ومرافقوه مبنى المدينة الجامعية واستمع من المسئولين بالجامعة إلى ملابسات الحادث الذي تم أثناء صلاة ظهر الجمعة أثناء عدم تواجد الطلاب في الغرف السكنية وتم إخلاء المبنى كإجراء احترازي وفصل المرافق وتم تحرير محضر بالواقعة للتحقيق فيه من خلال الجهات المختصة وانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب نشوب الحريق والعرض على النيابة المختصة.

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