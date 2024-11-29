50 ألف جنيه زيادة جديدة في أسعار سيارات بايك U5 Plus

تستقبل السيارات الصينية مطلع شهر ديسمبر لعام 2024، بزيادة جديدة فى أسعار السيارات تصل نحو 50 ألف جنيه، شملت سيارات بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان في مصر، ومن المقرر تطبيقها مطلع الشهر الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من الإجازات الرسمية.

وأخطر الوكيل المحلى للعلامة التجارية بايك، كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التى شملت سيارات بايك بالسوق المصرى، وشملت طرازات بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان في مصر، ونرصد الأسعار فى التقرير التالى:

أسعار طرازات بايك U5 Plus

يصل سعر أول فئة هاي لاين بسعر 874.900 ألف جنيه بدلًا من 824.900 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.

يصل سعر ثاني فئة توب لاين بسعر 974.900 ألف جنيه بدلًا من 924.900 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.

يصل سعر ثالث فئة EU5 الكهربائية وكان آخر سعر لها مليون و299 ألفا و900 جنيه.

محرك بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان

وتعتمد سيارات بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان، على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لترا. وتأتي السيارة بتعليق أمامي ماكفرسون وخلفي توريجن بيم.

حجم سيارات بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان

وزودت سيارات بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان، بطول 4.66 متر وعرض 1.82 متر وارتفاع 1.48 متر وقاعدة عجلات بطول 2.67 متر مع خلوص أرضي 15.5 سم ووزن يبلغ 1255 كجم فارغ وإجمالي 1630 كجم.

مواصفات وسائل الأمان لسيارات بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان

وحصلت سيارات بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان، على أهم وسائل الأمان في السيارة توجيه كهربائي وفرامل ABS وEBD ومساعد فرامل EBA مع تحكم إلكتروني في الثبات والتحكم في الجر.

كما يتوفر فى سيارات بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان فرامل يد كهربائية وتحكم في المنحدرات ووسائد هوائية أمامية وزر تشغيل ووقف المحرك والدخول الذكي وحساسات خلفية ومثبت سرعة وايموبليزر ومراقبة الضغط بالاطارات وكاميرا خلفية أو 360 درجة ومراقبة النقط العمياء وتحذير مغادرة المسار ووسائد جانبية.

تجهيزات القسم الخارجي لسيارات بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان

كما تتاح بمرايا خارجية كهربائية طي وضم وزجاج كهربائي وسخانات بالمرايا وفتحة سقف ومصابيح ليد أو هالوجين أمامية ونهارية ومصابيح ضباب أمامية وخلفية ومصابيح خلفية ليد وتعديل ارتفاع الإضاءة.

تجهيزات سيارات بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان

وفي المقصورة يتوفر لها شاشة 12.3 بوصة و6 مكبرات صوت وبلوتووث وتكييف أوتوماتيك وتكييف خلفي وتعديل مقعد الراكب والسائق يدوي وفرش جلدي ومقعد خلفي قابل للطي وشاشة 7 بوصة وعجلة قيادة جلد متعددة الوظائف.

ويتوفر للسيارة ألوان أبيض وأحمر وأسود وفضي.

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