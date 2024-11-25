5 أخطاء للفتيات عند قيادة السيارة

تقع الكثير من الفتيات في العديد من الأخطاء عند قيادة السيارات، بشكل مقصود وآخرون بدون إدراك وعدم وعي في فنون القيادة وذلك في أول عام من قيادة السيارة، أبرزها نسيان استخدام إشارة الانعطاف قد يكون مصدر إزعاج أو إهمال الصيانة المستمرة للسيارة وغيرها من أخطاء.

ونرصد في التقرير التالي الأخطاء المعتادة للفتيات خلال أول عام من قيادة السيارة وطرق تفاديها لتجنب الحوادث المرورية والحفاظ علي سلامة وهي كالتالي:-



1-حفر الطريق التي تعيق القيادة الطبيعية



عند الاصطدام المباشر بالحفر، يمكن أن تتسبب الحفر أيضًا في إتلاف نظام التعليق والتوجيه ومحاذاة السيارة.



احرصي على البقاء متيقظًا والقيادة بطريقة دفاعية للمساعدة في تجنب الحفر. إذا لم تتمكني من تجنب الاصطدام بحفرة دون الانتقال إلى حارة مرورية أخرى في اللحظة الأخيرة، خففي سرعتك بدلًا من ذلك. ستقلل من التأثير والأضرار المحتملة.

2 – السرعة الزائدة فوق المطبات



المرور فوق مطبات السرعة بسرعة كبيرة يعد عادة أخرى من العادات السيئة يمكن أن تعرض محاذاة سيارتك للخطر تم تصميم مطبات السرعة للحفاظ على سلامة المشاة والسائقين.

من خلال التباطؤ عند الاقتراب من مطبات السرعة، يمكنك من المساعدة في الحفاظ على سعادة جيرانك وسيارتك، لذا احذرًي عند السير بسيارتك على ارتفاع منخفض عن الأرض.

قد يؤدي الاصطدام بمطبات السرعة إلى إحداث خدش في مصدات سيارتك أو إتلاف مكونات الهيكل السفلي.





3 – تجاهل فرامل الانتظار



يجب استخدام فرامل الانتظار في كل مرة تقوميً فيها بإيقاف السيارة.

في حين أن ناقل الحركة الخاص بالسيارة يمكنه منع سيارتك من التدحرج عندما تكون في وضع “الانتظار”، فإن فرامل الانتظار هي الجزء الوحيد المصمم حقًا للحفاظ على عجلات سيارتك ثابتة في مكانها.

قد يؤدي الفشل في تشغيل فرامل الانتظار إلى إجهاد وتآكل مبكر لأجزاء أخرى من السيارة.

قومي بتشغيل فرامل الانتظار قبل تحويل السيارة إلى وضع “الانتظار” لتقليل الضغط على ناقل الحركة، والمساعدة في منع فشل ركن السيارة، وحتى منع إصلاح ناقل الحركة في المستقبل.

4 – عدم التوقف عند التحول من “الرجوع للخلف” إلى “القيادة”



يتضرر نظام ناقل الحركة في سيارتك، لا يتم تصميم ناقل الحركة لإيقاف السيارة والتبديل بين التروس في نفس الوقت.

فهو يعتمد على المكابح لإيقاف حركة السيارة حتى يتمكن من الانتقال بسلاسة بين التروس.

إن تغيير السرعات أثناء تحرك السيارة، حتى ولو قليلًا، قد يؤدي إلى إتلاف آلية أساسية في ناقل الحركة.

بدلًا من ذلك، توقف تمامًا قبل الانتقال من “الرجوع إلى الخلف” إلى “القيادة”، أو العكس.

إذا كنتي تعتقدي أن سيارتك قد تعرضت لأضرار ناجمة عن هذه العادة السيئة في القيادة، فلا تنتظري حتى يصبح ناقل الحركة لديك غير قابل للإصلاح حددي موعدًا لخدمة ناقل الحركة في أقرب وقت ممكن.

5 – تجاهل أضواء لوحة القيادة



حين تضاء أضواء التحذير بلوحة العدادات الخاصة بك فإنها تطلب المساعدة بإحدى أفضل الطرق التي تعرفها – باستخدام أضواء التحذير إن تركتي أضواء التحذير دون فحص قد يجعلك عالقًا في إصلاحات كبيرة على الطريق.

انتبهي بشكل خاص إلى البطارية والفرامل والوسادة الهوائية والمبرد والزيت وضوء فحص المحرك.

عندما يضيء أحد هذه الأضواء، فهذه علامة على أن هناك شيئًا ما يحتاج إلى فحص من أجل سلامتك وسلامة الركاب.

من المعروف أن مقاييس الوقود غير دقيقة. قد تعتقد أن خزان الوقود يتسع لـ 40 أو 50 ميلًا بعد إضاءة مؤشر انخفاض مستوى الوقود، ولكن هذا غير صحيح. فالأمر يعتمد على الطريق والرحلة

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