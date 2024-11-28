حريق هائل يلتهم محتويات شقة سكنية بـ"نهطاي" في الغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بـمحافظة الغربية من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بمنزل مكون من 4 طوابق بقرية نهطاي بدائرة مركز زفتى وتبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي دون وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

نشوب حريق في منزل بقرية نهطاي

كانت غرفة عمليات محافظة الغربية قد تلقت إخطارا بورود بلاغا يفيد نشوب حريق في منزل بقرية نهطاي بدائرة مركز زفتى.

الدفع بسيارتى إطفاء للسيطرة على الحريق

وعلى الفور انتقل مجاهد الدرف القائم بأعمال رئيس مدينة زفتى وتم الدفع بسيارتى إطفاء للسيطرة على الحريق وتبين نشوب حريق في إحدى الشقق السكنية بمنزل مكون من 4 طوابق وأسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى باقي المنزل

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق ونجح رجال الحماية المدنية بالغربية في السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى باقي المنزل.

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