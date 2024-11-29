"حصان" محجوب القاسم تحقق 50 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة

حققت أغنية “الحصان” التي طرحها المطرب محجوب القاسم عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، أكثر من 50 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

أعاد محجوب القاسم تقديم أغنية الحصان الشهيرة بتوزيع موسيقي ولأداء جديد.

نجاح أغنية الحصان

وطرح محجوب القاسم، شقيق المطرب مجد القاسم، توزيع جديد لأغنية “الحصان” عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وعدد كبير من المنصات الرقمية الموسيقية، وهي الأغنية التي سبق أن غناها بصوته الفنان فهد بلان، وحققت نجاحًا كبيرًا، من كلمات الشاعر مصطفى الضمراني، ألحان خالد الأمير، توزيع باسم منير، إنتاج ريتشارد الحاج.

من جانبه قال محجوب القاسم: “فكرت في إعادة تقديم أحد الأغاني القديمة، بروح وجودة ودماء جديدة، إحياء للتراث ولأغاني مهمة أثرت في أجيال وقت طرحها، ولكنها قد تغيب عن مسامع الأجيال الجيدة، ولأنني نشأت في نفس المكان الذي ولد فيه الفنان فهد بلان وبسبب تأثري الكبير بأغنية الحصان، وجدت أنها الأقرب لقلبي ودائما في بالي ومتأثر بها جدًا، ومناسبة لصوتي في نفس التوقيت، أغنية طربية وكلمات جميلة وقررت إعادة غنائها بتوزيع مختلف”.

مجد ومحجوب القاسم

وعن فكرة العودة لتقديم أغاني الفلكلور بتوزيع جديد قال محجوب “أحببت الفكرة بالتأكيد، التراث ملىء بالأغاني العظيمة التي تستحق البحث عنها وإعادة غنائها، وخلال أيام سوف أقوم بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، في القاهرة”.

وبخصوص كواليس أغنية يالله يا عالم التي جمعته بشقيقه مجد القاسم في الديو الخامس لهما أوضح: “مجد القاسم مطرب معروف وله جمهور، وان يجمعنا أغنية مشتركة كانت ميزة أبحث عنها لتحقيق انتشار كبير، باعتبار أن مطربين شقيقين، وكانت ميزة ناجحة، حققت ردود فعل قوية جدًا، ونستعد لتصويرها في شرم الشيخ قريبا”.

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