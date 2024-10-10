مجد القاسم: أياد خفية منعتني من دخول مصر لمدة 5 سنوات (فيديو)

كشف المطرب مجد القاسم كواليس ابتعاده عن الساحة الفنية لفترة من الوقت، قائلا: "تعرضت للظلم ومشكلات لم يكن لي دخل بها ومنعوني من الظهور بالوطن العربي ولكن تجاوزت تلك المحنة واستفدت من الدرس الكبير وبعد المنع خرجت بألبوم غمش عينيك وكسر الدنيا من كثر نجاحه".

تعرض مجد القاسم للظلم

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس" الذي تقدمه الاعلامية ياسمين عز بقناة "إم بي سي مصر": "ربنا عادل وقد ما حسيت بالظلم قد ما ربنا جابلي حقي وفي النهاية كل واحد بياخد نصيبه".

ولفت: "منعت من دخول مصر 5 سنين وده كان بسبب أيادي خفية ساعدت بالمنع، وأحد النجوم الكبار قال لي في أحد الحفلات ربنا يسترها عليك لأني في 1999 و2000 كنت كالصاروخ في مصر والوطن العربي، وعام 2000 منعوني من كل الحفلات في الوطن العربي ومنها مصر بسبب شقيقي الذي يعمل في قناة الجزيرة وحسيت وقتها بظلم رهيب لإني مكنش ليا ذنب، وقعدت فترة مش عارف أعمل ايه".

دعم الشعب المصري لمجد القاسم

وتابع: "حب الناس خاصة في مصر وأهل مصر إللي فوق دماغي موقفتش أفراح، والحفلات غير الرسمية كنت منتشر فيها وده ساعدني أكون موجود لحد لما الدنيا استقرت وبقيت موجود".

موقف عادل إمام مع مجد القاسم

ووجه، تحية وتقدير للزعيم عادل إمام، لافتًا:"لما مشيت من مصر كان أول تليفون استقبلته كان من عادل إمام وقال لي أوعدك ان الموضوع مش هيطول وهترجع بين أهلك وناسك ولمزيكتك ولفنك وأنا بحبك وبحب صوتك، ووقف جنب بجد وهو علامة في الوطن العربي والعالم كله".



وأشار مجد القاسم: "منذ سنة وسنتين بدأت المزيكا الحقيقية ترجع للناس، وشايف فيه طفرة".