ترقية كاهنين في إيبارشية أطفيح لـ درجة القمصية

ترأس الأنبا زوسيما أسقف إيبارشية أطفيح للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي في بداية الاجتماع الشهري لمجمع كهنة الإيبارشية.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا زوسيما صلوات منح اثنين من كهنة الإيبارشية قمامصة، هما القمص إيلياس جرجس كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بصفط ميدوم، والقمص يحنس القمص يوسف كاهن كنيسة السيدة العذراء بميدوم.

شارك في الصلوات مجمع كهنة إيبارشية أطفيح للأقباط الأرثوذكس، وعدد من الآباء الكهنة من إيبارشيتي بني سويف، وطموه وبعض الشمامسة، ودشن نيافته خلال القداس أيضًا بعض الأيقونات.

البابا تواضروس: التراث القبطي مصدر إلهام للأجيال القادمة

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الاحتفال بالعيد السبعين لتأسيس معهد الدراسات القبطية ليس مناسبة كنسية فقط، بل وطنية بامتياز. وأوضح أن المعهد يمثل حقبة مهمة من تاريخ مصر ويعكس تميزها الثقافي والحضاري.

إرث علمي وثقافي فريد

أشاد البابا بالدور الريادي لمعهد الدراسات القبطية، مشيرًا إلى أنه ما زال شابًا رغم مرور 70 عامًا على تأسيسه، لأنه يعمل ويعلم ويثمر. وأضاف: "المعهد هو المؤسسة العلمية الوحيدة في العالم المتخصصة في مختلف فروع الدراسات القبطية، مما يجعله مصدر فخر كبير لمصر".

تكريم وطني مميز

وعبر البابا تواضروس الثاني عن تقديره لإصدار الدولة المصرية عملة تذكارية خاصة بهذه المناسبة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعكس احترام الدولة للدراسات القبطية وقيمتها في التراث المصري.

الإسكندرية مهد الإيمان المسيحي في إفريقيا

وفي حديثه عن الجذور التاريخية، أشار البابا تواضروس إلى أن مدينة الإسكندرية كانت أول مدينة في مصر وإفريقيا تقبل الإيمان المسيحي، بعد أن بشرها القديس مرقس، الذي استشهد في شوارعها. وأضاف: "المسيحيون حول العالم يُعرفون بلقب 'مسيحيين'، بينما في مصر يُطلق عليهم 'أقباط'، وهي كلمة تعني مصريين، مما يبرز ارتباطهم العميق بأرض الوطن".

الوحدة الوطنية كنموذج للمجتمع المصري

استعرض البابا تواضروس الثاني صورة المجتمع المصري من خلال تشبيه لافت، قائلًا: "المجتمع يشبه معبد الكرنك، وكل مكون من مكوناته يمثل عمودًا من أعمدة المعبد، مثل الجيش، الشرطة، الجامعة، الثقافة، الرياضة، الفنون، الأزهر، والكنيسة. لا يمكن الاستغناء عن أي عمود، لأن كل منها يمثل ركيزة أساسية تدعم تماسك الوطن".

رسالة تقدير للماضي واستشراف المستقبل

اختتم البابا كلمته بالتأكيد على أهمية الاحتفاظ بالتراث القبطي كمصدر إلهام للأجيال القادمة، داعيًا الجميع للعمل من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات الثقافية والعلمية التي تعزز مكانة مصر وتراثها.

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