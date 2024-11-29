حصاد الشيوخ في أسبوع.. الموافقة على 3 مشروعات قوانين.. سجل المستوردين الأبرز.. ورفع الحصانة عن النائب أحمد دياب

شهدت الجلسات العامة لـ مجلس الشيوخ، الأسبوع المنقضي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الموافقة علي ثلاث مشروعات قوانين بتعديل ثلاث قوانين هي قانون سجل المستوردين وقانون تسجيل السفن التجارية وقانون التجارة البحرية.

مناقشة مشروع قانون سجل المستوردين

جاء ذلك بعدما ناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

مناقشة تعديل قانون تسجيل السفن التجارية

كما ناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

مناقشة تعديل قانون التجارة البحرية

وناقش مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.

رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب

كما شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، موافقة المجلس علي رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ.

وجاء ذلك بعدما كشف الدكتور محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بـمجلس الشيوخ، عن توصية اللجنة التشريعية والدستورية برفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب، لاتخاذ إجراءات التحقيق والاستماع إليه في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت.

وأوضح شوقى، الأسباب التى دعت اللجنة إلى الموافقة على طلب رفع الحصانة، مشيرا إلى أن اللجنة يقتصر دورها على بحث جدية الدعوى المقامة ضد النائب المطلوب رفع الحصانة البرلمانية عنه، وعدم وجود شبهة الكيدية فيها.

وتابع، أن اللجنة تبين لها سابقة موافقتها على الطلب المقدم من النائب أحمد دياب على السماح والاستماع لأقواله حيث التمس النائب من النائب العام مخاطبة مجلس الشيوخ لتمكينه من المثول أمام جهات التحقيق.

استكمال إجراءات التحقيق اللازمة في قضية النائب أحمد رفعت

وأكد أن الطلب جاء بناء على مبادرة من النائب ذاته الذى طلب رفع حصانته البرلمانية لتمكين القضاء من استكمال إجراءات التحقيق اللازمة فى القضية.

وأوضح شوقى، أن ذلك يعنى أن القضية والطلب بعيد عن أى شبهات كيدية، مما دعاها للموافقة على الإذن برفع الحصانة لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو التحقيق.

من جانبه أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النائب أحمد دياب يرسي قاعدة استثنائية بطلبه رفع الحصانة عن نفسه لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة في وفاة اللاعب أحمد رفعت.

وأكد رئيس الشيوخ، أن طلب النائب رفع الحصانة عن نفسه تكشف أقصى درجات الشفافية.

وأشار مقرر اللجنة التشريعية أثناء عرض تقرير اللجنة، إلى الموافقة على طلب النائب بالإذن برفع الحصانة عن النائب أحمد دياب.

من جانبه أكد النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، أن تقدم النائب أحمد دياب بطلب رفع الحصانة البرلمانية عنه يؤكد ثقته في القضاء، وتمسكه بإظهار وتبيان الحقيقة أمام المجتمع.

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