سفير مصر في لبنان يرد على تصريح نتنياهو بشأن الاتفاق ويكشف سر مايحدث في سوريا

أكد السفير المصري لدى لبنان علاء موسى أن أي اسم لرئاسة الجمهورية يحظى على توافق سيحصل على الدعم، لافتا الى أن الهدف انتخاب رئيس يجمع عليه اللبنانيون".

ولفت موسى في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، الى أن "هذه الفترة تحتاج إلى مرونة كبيرة والبلد يحتاج إلى إجراءات، مشددا على أن "على كل القوى السياسية أن تضع أسماء لإجراء عملية إنتخاب رئيس ونحن كلجنة خماسية لا نتحدث مع بري أو أي أحد آخر بالأسماء".

وقال: "سنحث الاطراف على ان تكون جلسة 9 يناير جلسة ينتخب فيها رئيس".

وحول اتفاق وقف اطلاق النار، أكد “موسى” أن الاتفاق ليس هدنة موقنة بل اتفاق دائم، وشدد على أنه "يجب تأهيل الجيش اللبناني بقدر المهمة الموكلة اليه بموجب الاتفاق وأن المسؤولية اليوم باتت تقع على الدولة اللبنانية".

وأشار موسى الى أن "الدول المانحة والمنظمات الدولية لن تذهب باتجاه إعادة الاعمار بغياب رئيس وحكومة كاملة الصلاحيات".

وفي سياق آخر، لفت الى اننا "لا نستطيع فصل ما يحدث في سوريا عن أمور أخرى تحدث خارج الإقليم ويجب أن تُحل مشاكل كثيرة في العالم على رأسها المسألة الروسية الأوكرانية لتعود سوريا إلى مسارها الصحيح".

وحدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جلسة 9 يناير المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية، بعد شغور رئاسي مستمر منذ عامين.

وجاء إعلان بري، بعد إعلان وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ فجر الأربعاء، لتتوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من عام مع إسرائيل.

وأمس الخميس قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "لم أقل إن ما يجري هو وقف للحرب بل وقف لإطلاق النار وقد يكون قصيرا".



وأضاف نتنياهو: "أوعزت للجيش بالاستعداد لحرب قوية في لبنان عند حدوث أي خرق لوقف النار، وخطر تسلل حزب الله بريا لشمال إسرائيل زال لأننا هدمنا البنية العسكرية فوق الأرض وتحتها".

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