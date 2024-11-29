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رياضة

فيورنتينا يحسم موقعة بافوس القبرصي 3-2 في دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا، فيتو
فيورنتينا، فيتو

فاز فيورنتينا الإيطالي على بافوس القبرصي 3-2 مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بـ دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد بافوس عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.

وتقدم فيورنتينا في الدقيقة 38 عن طريق كريستيان كوامي، قبل أن يسجل ديفيد جولدار لاعب بافوس الهدف الثاني للفريق الإيطالي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 52.

لكن الفريق القبرصي نجح في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 68 عن طريق جايرو دا سيلفا، لكن فيورنتينا سجل الهدف الثالث في الدقيقة 72 عن طريق لوكاس مارتينيز كوارتا، فيما أضاف بافوس هدفا ثانيا في الدقيقة 86 عن طريق جاجا.

وحقق فيورنيتنا ثالث انتصاراته في دوري المؤتمر حتى الآن، بعدما خاض 4 مباريات في دور المجموعات.

بينما سقط بافوس للمباراة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر هذا الموسم.

ورفع فيورنتينا رصيده من النقاط إلى 9 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد بافوس عند النقطة 6 في المركز الـ16.

مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

وفي مباراة أخرى، حافظ ليجيا وارسو البولندي على المركز الثاني في ترتيب المسابقة، لدى فوزه خارج أرضه على أومونيا نيقوسيا القبرصي (3-0).

ورفع ليجيا وارسو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف المتصدر تشيلسي، فيما تجمد رصيد أومونيا عند 3 نقاط في المركز الثامن والعشرين.

وفي باقي مباريات الجولة، فاز أولمبيا ليوبليانا السلوفيني على لارن الأيرلندي الشمالي (1-0)، وفاز ملادا بوليسلاف التشيكي على ريال بيتيس (2-1).

وتعادل شامروك روفرز الأيرلندي مع مضيفه رابيد فيينا النمساوي (1/1)، فيما فاز لوجانو السويسري على جينت البلجيكي (2-0).

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