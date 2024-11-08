نتائج مباريات دوري المؤتمر الأوروبي، خسارة فيورنتينا الأبرز

تعرض نادي فيورنتينا الإيطالي، لخسارة مفاجئة أمام مضيفه أبويل القبرصي بنتيجة 1-2 في الجولة الثالثة من دوري المؤتمر الأوروبي.

وتجمد رصيد فيورنتينا عند 6 نقاط في المركز الثامن، فيما رفع أبويل رصيده إلى 4 نقاط في 17.

تقدم أناستاسيوس دونيس بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 37، قبل أن يضيف زميله ديفيد أباجنا الهدف الثاني في الدقيقة (45+1)، وفي الدقيقة 75، سجل نانيتامو إيكوني الهدف الوحيد لصالح فيورنتينا.

وفي مباريات أخرى، فاز فيتوريا جيماريش البرتغالي على ملادا بوليسلاف التشيكي بنتيجة 2-1، وتغلب هايدنهايم الألماني على هارتس الاسكتلندي بهدفين دون رد.

وانتصر يورجوردنس السويدي على باناثيناكوس اليوناني بنتيجة 2-1، وفاز ياجلونيا البولندي على مولده النرويجي بثلاثية دون رد.

وتعادل كوبنهاجن الدنماركي مع اسطنبول باشاك شهير التركي بنتيجة 2-2، فيما خيم التعادل السلبي على مواجهة لاسك لينز النمساوي وسيركل بروج البلجيكي.

نظام دوري المؤتمر الأوروبي الجديد

وتشهد النسخة الجديدة من بطولة دوري المؤتمر إقامتها بنظام جديد حيث سيشارك 36 فريقًا في المسابقة بدلًا من 32 فريقًا، ومن المقرر أن يخوض كل فريق 6 مباريات (3 على أرضه ومثلها خارج أرضه).

أكبر تغيير ستشهده البطولة هي إلغاء دور المجموعات، وإقامتها بنظام الدوري من مجموعة واحدة بمشاركة الـ36 فريقًا.

ومن المقرر أن تصعد أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16، فيما ستخوض الفرق التي أنهت الدوري في المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16، حيث تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق إلى دور الـ16، ومن دور الـ16 يتم لعب الأدوار الاقصائية بحيث يتأهل الفائز للدور التالي.