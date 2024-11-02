لاعبة التنس أنس جابر ومدربها وزوجها كريم كمون ضيوف "صاحبة السعادة" الثلاثاء

يستضيف برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة "dmc"، يوم الثلاثاء المقبل 5 نوفمبر لاعبة التنس العالمية التونسية أنس جابر ومدربها وزوجها كريم كمون.

تتحدث أنس جابر خلال اللقاء عن حياتها الشخصية والأسرية وعلاقتها بزوجها ومدربها كريم كمون وأهم التحديات التي واجهتها خلال مشوارها الرياضي وكيف تغلبت عليها، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتطرق لها اللقاء.

برنامج صاحبة السعادة

"صاحبة السعادة" يذاع يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساء.