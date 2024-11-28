4 مكاسب لمصر للطيران ومطار القاهرة من التعاقد مع شركة آسيانا

نجحت شركة مصر للطيران للشحن الجوي عقد شراكة جديدة مع شركة آسيانا ASIANA AIRLINES بدولة كوريا الجنوبية، التي تعد من أبرز شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

مصر للطيران للشحن الجوي تتولى تقديم خدمات التخزين والمناولة للبضائع الصادرة والواردة

وبموجب هذا التعاقد الجديد ستتولى مصر للطيران للشحن الجوي تقديم خدمات التخزين والمناولة للبضائع الصادرة والواردة الخاصة بشركة طيران آسيانا، بمجمع بضائع مصر للطيران للشحن الجوي بالقاهرة.

4 مكاسب مصر للطيران من توقيع اتفاقية مع مع شركة آسيانا

يعزز من مكانة مطار القاهرة الدولي كمركز محوري للشحن الجوي.

يتيح لمصر للطيران للشحن الجوي فرصة توسيع قاعدة عملائها من خلال تقديم خدمات شحن متكاملة وعالية الجودة تلبي احتياجات شركات الطيران الكبرى.

يسهم هذا التعاون في تحسين كبير لعمليات المناولة والتخزين، مما يتيح تدفقًا مرنًا للبضائع بين كوريا الجنوبية ومصر ودول المنطقة.

وتتوافق هذه الشراكة مع إستراتيجية شركة مصر للطيران للشحن الجوي لتطوير قدراتها التشغيلية والاهتمام الكامل بخدمة العملاء، بما يتماشى مع خطط الشركة لتعزيز مكانتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي هذا الصدد، قال الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للشحن الجوي، أن هذه الاتفاقية تأتى بعد منافسة شديدة للفوز بمناقصة إدارة خدمات الشحن الخاصة بشركة آسيانا، حيث قدمت مصر للطيران للشحن الجوي عرضًا تقنيًّا وتجاريًّا تميز بأعلى معايير الجودة العالمية وخدمة العملاء بمشاركة فعالة من فريق العمل برئاسة هشام عليوة رئيس قطاع حركة البضائع، ومشاركة الدكتور محمد راشد ثريا مدير عام المجمعات وخدمة شركات الطيران الأجنبية، ومازن فكري صالح المشرف على تعاقدات الخدمة الأرضية.

استمرار النمو السنوي الملحوظ للشحن الجوي

وفي سياق متصل كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر سبتمبر 2024، والتي أظهرت استمرار النمو السنوي الملحوظ في مستويات الطلب.

وارتفع إجمالي الطلب العالمي للشهر الرابع عشر على التوالي، الذي يُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بواقع 9.4% مقارنةً بشهر سبتمبر 2023 (10.5% بالنسبة للعمليات العالمية).

سعة الحمولة في طائرات الشحن الدولي

ارتفعت السعة، التي تُقاس بطن الشحن المتوافر لكل كيلومتر، بواقع 6.4% مقارنةً بشهر سبتمبر 2023 (8.1% بالنسبة للعمليات العالمية). وترتبط هذه الزيادة إلى حد كبير بارتفاع سعة الحمولة في طائرات الشحن الدولي بنسبة 10.3%، والتي جاءت في ضوء النمو السنوي المسجل من خانتين على مدى 41 شهرًا على التوالي.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "يدعو النمو الذي حققته أسواق الشحن الجوي في سبتمبر إلى التفاؤل بمستقبل القطاع. ويواصل حجم الحمولة تسجيل مستويات طلب غير مسبوقة، حيث حقق نموًا بنسبة 9.4% على أساس سنوي، كما سجلت العائدات ارتفاعًا يبلغ 11.7% مقارنةً مع العام الفائت وبنسبة 50% بالمقارنة مع 2019، ونتوقع تحقيق نهاية قوية للعام الجاري في ضوء هذه البيانات.

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