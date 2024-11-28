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ثقافة وفنون

بحضور بشرى وأحمد فتحي، مهرجان الفيوم ينظم معرضا للفن التشكيلي بمشاركة النجوم

مهرجان الفيوم، فيتو
مهرجان الفيوم، فيتو

نظم مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، مساء اليوم، معرضًا للفن التشكيلي ضمن برنامج الفنون المعاصرة بالمهرجان بحضور عدد كبير من النجوم ورواد المهرجان.


مهرجان الفيوم ينظم معرضًا للفن التشكيلي 

 وتواجد في المعرض عدد من الفنانين منهم بشرى وداليا مصطفى وأحمد فتحي وسلوى محمد علي والمخرج هاني لاشين رئيس المهرجان والمخرج عمر عبد العزيز ونيرمين عامر مسؤولة المعرض، وعدد من صناع السينما العرب والنقاد والإعلاميين.

وتضمن المعرض مجموعة من اللوحات الفنية التي رسمها نخبة من الفنانين التشكيليين من مصر والعالم وخاصة لوحات مستوحاة من وجوه الفيوم، وعبر الموجودون عن إعجابهم بمستوى اللوحات خاصة أنها لفنانين من دول مختلفة تضم ثقافات متعددة.
 


وكان مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة نظم يومًا فلسطينيًّا خاصًّا ضمن أنشطة المهرجان ضمن عروض أزياء فلسطينية وكذلك عرض لفرقة كنعان ومعرضا للمنتجات الفلسطينية وكذلك تم عرض أفلام المسافة صفر.

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