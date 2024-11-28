عرض أفلام المسافة صفر ضمن فعاليات اليوم الفلسطيني بمهرجان الفيوم

انطلقت، قبل قليل، عروض أفلام «المسافة صفر» ضمن فعاليات اليوم الفلسطيني بمهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، في دورته الأولى بمشاركة عدد من نجوم الفن.

عرض أفلام المسافة صفر ضمن فعاليات مهرجان الفيوم

قدمت المنتجة التونسية الكبيرة درة بوشوشة الأفلام الفلسطينية القصيرة بمشاركة المخرجة الفلسطينية ليالي بدر، وعبرت ناهد صلاح المدير الفني للمهرجان عن سعادتها بتواجد هذا البرنامج الفلسطيني الذي أشرف عليه المخرج الكبير رشيد مشهراوي لتقديم عددا من الأفلام الفلسطينية صنعها الفلسطينيون بأنفسهم أثناء عدوان الاحتلال على قطاع غزة وتم تصويرها بكاميرات الهواتف والكاميرات الصغيرة.

وتواجد في عرض الأفلام المخرج هاني لاشين رئيس مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة والمخرج عمر عبد العزيز والفنانة داليا مصطفى والفنانة سلوى محمد علي وعدد من الصناع العرب.

وجاء عرض الأفلام بعد عدة أنشطة فلسطينية منها دبكة لفرقة كنعان وعرض أزياء لنضال الناطور ومعرض لمنتجات فلسطينية ضمن اليوم الفلسطيني بتنسيق مع السفارة الفلسطينية وتحت إشراف ناهد صلاح المدير الفني للمهرجان.

وافتتحت اليوم فعاليات «اليوم الفلسطيني» ضمن فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة والذي يستمر حتى مساء اليوم بحضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما المصرية والعربية، وذلك على ضفاف بحيرة قارون

وتواجد عدد كبير من الأشقاء الفلسطينيين في اليوم الفلسطيني، وعلى رأسهم ناجي الناجي المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية بالقاهرة، وعدد من أعضاء السفارة وعدد من الفنانين وعارضي الأزياء وأصحاب الحرف الفلسطينية.

كما شهد الافتتاح تواجدا كبيرا للجمهور وطلاب جامعة الفيوم

وحرص على حضور اليوم الفلسطيني كل من الفنانة بشرى والفنانة داليا مصطفى والفنانة سلوى محمد علي والمخرج هاني لاشين رئيس مهرجان الفيوم السينمائي، والمخرج عمر عبد العزيز والمنتجة التونسية درة بوشوشة وعدد من صناع السينما المصرية والعربية.

وقالت الناقدة ناهد صلاح المدير الفني للمهرجان، مسئولة ومشرفة اليوم الفلسطيني: إن مهرجان الفيوم حرص على تواجد فلسطين "ضيف شرف" الدورة بشكل مميز وقوي وهو أقل ما يقدمه المهرجان للدولة العزيزة والشعب العزيز على الشعب المصرية، مشيرة إلى أن اليوم يتضمن عدد كبير من الفعاليات مثل عروض الأزياء الفلسطينية والدبكة وطاولات الطعام الفلسطيني، بالإضافة إلى عروض الأفلام الفلسطينية "المسافة صفر"، وأن السفارة الفلسطينية شاركت بمجهودات ضخمة في تنظيم اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.