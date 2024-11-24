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حوادث

حبس 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالجيزة

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار في أبو النمرس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين عثر بحوزتهم على أدوات تستخدم في الحفر، كما عثر على حفرة بعمق عدة أمتار.

واعترف المتهمون في التحقيقات بسعيهم للتنقيب عن الآثار، للوصول للكسب السريع.

القبض على المتهمين بتهمة التنقيب عن الآثار بالجيزة 

وكانت معلومات وردت لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تشير لتورط عدد من الأشخاص، في التنقيب عن الآثار، داخل عقار بأبو النمرس.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وعثر على حفرة بعمق عدة أمتار، كما ضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر والتنقيب.

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