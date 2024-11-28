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خارج الحدود

بوتين: حياة ترامب لا تزال في خطر

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، "إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لا يزال في وضع غير آمن حتى الآن".

حياة ترامب ما زالت في خطر 

وأضاف  الرئيس الروسي، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في العاصمة الكازاخستانية آستانا، اليوم الخميس: "لقد دهشت من استخدام أساليب النضال غير المتحضرة ضد ترامب، بما في ذلك محاولة الاغتيال، أكثر من مرة، وبالمناسبة، وبحسب رأيي، فهو حتى الآن ليس آمنا".

وتابع بوتين: "كانت هناك حالات مختلفة في تاريخ الولايات المتحدة، ولكنني أعتقد أنه شخص ذو خبرة، وآمل أن يكون أكثر حذرا".

بوتين يهدد من امتلاك أوكرانيا لأسلحة نووية 

وفي السياق ذاته ذكر بوتين، اليوم الخميس، أن بلاده مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة، مضيفا أن إدارة بايدن تحاول خلق صعاب لترامب مع روسيا.

 وأكد بوتين: "أن روسيا لن تسمح لأوكرانيا تحت أي ظرف بامتلاك أسلحة نووية ولا توجد شروط مسبقة لبدء المحادثات بشأن كييف لكن هناك شروط لتحقيق السلام".

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وأوضح  بوتين، أن روسيا تختار أهدافا في أوكرانيا قد تشمل "مراكز صنع القرار" في كييف ردا على الضربات الأوكرانية بعيدة المدى على الأراضي الروسية بأسلحة غربية.

صاروخ أوريشنيك الروسي فرط صوتي لا يمكن اعتراضه

 ولم تستهدف الهجمات الروسية حتى الآن المباني الحكومية في العاصمة الأوكرانية.

وتحمي كييف الدفاعات الجوية، لكن بوتين يقول إن صاروخ أوريشنيك الروسي فرط صوتي، الذي أطلقته روسيا لأول مرة على مدينة أوكرانية الأسبوع الماضي، لا يمكن اعتراضه.

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ترامب بوتين روسيا بايدن أوكرانيا

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