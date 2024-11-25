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حوادث

حبس المتهم بالتعدي على زوجته وإصابتها بحروق في بولاق الدكرور

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

 أمرت نيابة الجيزة بحبس شاب يحمل جنسية دولة أفريقية، لاتهامه بالاعتداء على زوجته، وإصابتها بحروق، بسبب خلافات أسرية في بولاق الدكرور.

 

القبض على المتهم بالجيزة 

 ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض سيدة تحمل جنسية دولة أفريقية لاعتداء، وإصابتها بجروح وحروق، في بولاق الدكرور.

 

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى أن زوج المجني عليها، يحمل جنسية دولة أفريقية، وراء الاعتداء عليها، نتيجة خلافات أسرية بينهما.

 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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