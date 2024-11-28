"الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية" يفوز بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي

حقق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف فوزًا استحقاقيًّا بجائزة التميز الحكومي العربي، وذلك عن فوز واحد من أبرز مشروعاته "وحدة لم الشمل"، بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي فئة التكريم الخاص، أفضل مبادرة تطويرية حكومية؛ حيث تم تكريم فريق المركز برئاسة الدكتور أسامة هاشم الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

خلال حفل تكريم الفائزين في الدورة الثالثة من "جائزة التميز الحكومي العربي"، والتي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع جامعة الدول العربية، بهدف المساهمة في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي على المستوى العربي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الدول العربية.

مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يتسلم الجائزة

وتسلم الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الجائزة؛ معربًا عن بالغ سعادته بهذا الفوز الكبير، مؤكدًا أنه تتويج لدور الأزهر الشريف الرائد في مجال التنمية المجتمعية، كما أنه يعد تتويجًا لجهود أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الدؤوبة، والمشاركين في أنشطة وحدة لم الشمل، وتشجيعًا لهم على بذل المزيد من الجهد لمواصلة خدماتهم المجتمعية في تفانٍ وإخلاص.

وتقدم مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بخالص التهاني والتبريكات إلى فضيلة الإمام الأكبر د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على هذا الفوز، مؤكدًا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون دعم فضيلته المتواصل، وتوجيهات د محمد الضويني، وكيل الأزهر، مقدمًا الشكر والتقدير لفريق جائزة التميز من أعضاء "وحدة الشمل" بالمركز، الذين واصلوا العمل من أجل الوصول إلى هذا النجاح، في ظل منافسة قوية على مستوى الوطن العربي، وهم: د/ خالد سالم سيد، د/ محمد فتحي راشد، د/عبدالله عبدالله سلامة، د/ معاذ عبد الرحمن شلبي، د/ عبد الحليم إبراهيم كرسون، د/ بلال سعد خضر، د/ أحمد إبراهيم المشد، د/ السيد محمد السيد عرفة، د/محمد عماد أبو الهدى، د/ محمود السيد راغب، د/ حسين عبدالله السيد، د/ إبراهيم كمال محمد، د/ محمود شفيق عبد العليم، د/ ثروت عبد اللطيف إبراهيم، د/ زكريا جمال المتولي، د/نورا عبد الفضيل عبد اللطيف، ود/إيمان محمد محمود، د/عواطف عبد الرؤوف محمد، د/محمد صلاح محمود، د/ يوسف محمد محمد، د/ محمود رجب بدوي، د/ إبراهيم أحمد جاد الكريم، د/ محمد أحمد معتوق، د/ أحمد حسن محمد، د/عبد البديع مصطفى عبد البديع، وجميع من ساهم في تحقيق هذا النجاح.

يأتي هذا التكريم تقديرًا للجهود المبذولة من قبل المركز في تقديم خدمات إلكترونية مبتكرة تساهم في حل المشكلات المجتمعية ونشر الوعي الديني والثقافي، بكافة أشكاله، (الفتوى – التوعية الدينية – التوعية الأسرية – التوعية المجتمعية)، حيث تم اختيار مشروع "وحدة لم الشمل" للفوز من بين العديد من المشاريع المشاركة من مختلف الدول العربية، وذلك بناءً على معايير تقييم دقيقة شملت مدى تأثير المشروع على المجتمع، وابتكاريته، واستدامته، وتوافق هدفه مع أهداف التنمية المستدامة.

وتعد جائزة "التميز الحكومي العربي"، الأولى والأكبر من نوعها على مستوى العالم العربي في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري، حيث تهدف إلى إحداث حراك عربي جديد في مجال الإدارة يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميّز الأداء الحكومي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، من خلال تكريم الكفاءات الحكومية العربية، بما يسهم في خلق فكر قيادي إيجابي لدى القطاعات الحكومية يسعى لتبنّي التميّز المؤسسي وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.

وحدة "لم الشمل" في مركز الأزهر العالمي للفتوى

ووحدة "لم الشمل" تم إنشاؤها عام 2018 م، تحت شعار (أسرة مستقرة = مجتمع آمن)، كخطوة سباقة ومتفردة في مجال حل النزاعات الأسرية، تسعى جاهدة لرأب صدع الأسرة المصرية، والحد من ظواهر الانفصال والطلاق، التي أصبحت مشكلة كبرى تهدد استقرار المجتمعات، وتعوق طريقها للتقدم والرقي، بالإضافة إلى العمل على بناء توعية ثقافية ومجتمعية بضرورة الحفاظ على كيان الأسرة، من أجل بناء مجتمع متماسك وآمن.

وحققت وحدة "لم الشمل"، منذ إنشائها، أرقامًا غير مسبوقة في مجال دعم الأسرة المصرية، من أبرزها: التدخل للم شمل 185.000 أسرة، إضافة إلى حل آلاف المشاكل المختلفة؛ من نزاع أسري، وتشاجر، وميراث، وقطيعة رحم وغيرها، حيث استفاد من مبادرات التوعية والمقبلين على الزواج ما يقرب من 3 ملايين شخص؛ ما بين طلبة جامعات وأفراد عاديين من جميع فئات المجتمع.



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